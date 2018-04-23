Американцы хотят «отжать» контроль над «Русалом»

Дав отсрочку до осени резидентам США по сделкам с «Русалом» и другими подконтрольными бизнесмену Олегу Дерипаске компаниями, а также пообещав не вводить пока санкций против контрагентов алюминиевой корпорации, минфин США заявил о желательности перехода контроля над «Русалом» в другие руки. Это вмешательство в предмет регулирования и, в целом, в экономику другого государства, России, а также в дела неамериканской частной компании.

В понедельник (днем по московскому времени) Департамент Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выпустил документ, который переносит с 5 июня на 23 октября запрет американским гражданам участвовать в определенных сделках, связанных с «Русалом» и ее дочерними компаниями (с долей более 50%). Также не будут вводиться вторичные санкции (против контрагентов подпавших под санкции компаний). «Коммерсантъ» приводит заявление министра финансов Стивена Мнучина, сказавшего, что «правительство США не намерено наказывать честных предпринимателей, чей бизнес зависит от сделок с "Русалом"».

И вот совсем сенсационная новость: в сообщении OFAC сказано, отмечается, что санкции могут быть сняты после отказа Олега Дерипаски от контроля над компанией.



При этом, до 23 октября американское ведомство будет рассматривать ходатайство об исключении из санкционного SDN-списка, поданное «Русалом».

Целый фонтан новостей на тему «Русал-санкции» выдал Минфин США днем в понедельник, комментирует Михаил Алтынов, директор по инвестициям ИК «Питер Траст». В чем суть кратко? Закрытие операций с «Русалом» продлено до 23 октября. Будет рассмотрена просьба об исключении из запретного списка SDN. Изучат влияние на партнеров и союзников США (самое болезненное, наверное — глиноземный завод в Ирландии). Ну и вишенкой на торте, намек на предпочтительность отказа Олега Дерипаски от контроля за компанией.

Если непосредственная реакция рынка выразилась в росте акций на 10-15%, говорит эксперт, то дальнейшее развитие событий прогнозировать весьма непросто. Дело не только в том, что это пока лишь некая отсрочка «приговора» и ничего больше. Вопрос представляется очень болезненным с политической стороны: как в руководстве страны отнесутся к претензиям Минфина США на «руководящую и направляющую» роль в крупнейшей промышленной компании РФ? Это большой вопрос, будут ли предприняты какие-то шаги под давлением. Мы не стали бы делать скоропалительные выводы, ситуация остается крайне неопределенной, заключает он.

В заявлении Мнучина о «честных бизнесменах» можно усмотреть результаты давления на правительство США, которое оказывает на него Европа и о котором пишет европейская деловая пресса. В Германии, во Франции и в Италии и не только из-за санкций против «Русала» страдают производства и производственные связи в весьма важных отраслях, таких как аэрокосмическая и автомобильная. И они как будто отступают, но тут же выдвигают новые требования. Хотите и дальше пользоваться алюминием из РФ? O'k, только давайте-ка, он будет теперь в друих руках.



Почему, собственно, «Русал» и лично Дерипаска попали под санкции? Минфин США ссылался в сопроводительной записке к санкционному списку на его патриотические заявления в интервью, но любые такие заявления сложно счесть нарушением каких-либо норм по самым предвзятым меркам. Его также ставят в вину бизнес-связи с бывшим менеджером предвыборной кампании Трампа Полом Манафортом, но только в очень искаженной системе координат можно видеть в этих внутриамериканских дрязгах повод для санкций против крупного мирового производителя алюминия. Вывод, который приводит само агентство, состоит в том, что санкции против Олега Дерипаски и его компании убрали с рынка США огромную долю импортного алюминия, поскольку введенные незадолго до этого высокие импортные тарифы сработали бы не столь эффективно.

И вот теперь начались маневры, в ходе которых, как американцы откровенно заявили, у них есть план «отжать», выражаясь нашим околорыночным языком, акции «Русала». Очевидно, в пользу компании, которая не рассматривается правительством США как конкурент их производителям, попросту говоря — американской компании, а там есть один напрашивающийся претендент. Скорее всего, американцы имеют в виду несколько вариантов, в том числе многоступенчатых, получения лояльного для себя собственника российского производителя алюминия.

Таким образом, санкции используются как инструмент в межстрановой и коммерческой конкуренции, не имея под собой не то, что внятной, а и вообще какой-либо политической или правовой подоплеки (хотя и их наличие не делало бы ситуацию намного более приличной). Такого рода давление выглядит беспрецедентным, хотя, скорее всего, прецеденты где-то в «третьем мире» имели место.

Ясно, что в руки владельцев из США акции российского производителя «крылатого металла» не перейдут. По-видимому, новому правительству, которое Россия получил после предстоящей 7 мая инаугурации президента, предстоит по этому поводу дать пример промышленной политики в условиях острой международной конкурентной борьбы.