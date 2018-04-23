США продумывают сценарий смены власти на Украине

В Раде уверены, что главное требование Запада к Украине состоит в смене власти. Мнением поделился украинский депутат Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Парламентарий рассказал, что в ходе недавнего визита в США из представителей Рады были приглашены только сторонники партии Арсения Яценюка «Народный фронт», тогда как представители фракции Блока Петра Порошенко на встречу в Вашингтон приглашены не было.

«Я думаю, все абсолютно поняли сигналы, которые идут с Запада, которые означают для нашей власти следующее. Например, все главные соратники "Народного фронта" съездили в Вашингтон и там были великолепно приняты. Людей президента там не было», — рассказал Рабинович, который уверен, что таким образом США транслирует Украине требование по смене правящей власти. Депутат также считает, что Порошенко вряд ли займет из-за запрета американских спонсоров баллотироваться через год.

«Порошенко не может это сделать потому, что Запад не дает. На самом деле он прекрасно понимает, что за год до выборов, когда уже нельзя будет распустить парламент, и свои союзники у него станут самыми главными врагами», — резюмировал Робинович.