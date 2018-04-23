Цены на нефть опять пошли вверх

Мировые цены на нефть по итогам прошедшей недели продемонстрировали положительную динамику. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне выросли на 0,07%, достигнув $74,11 за баррель.

Июньские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,03%, достигнув отметки $68,42 за баррель.

Котировки майских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на $0,09, составив по цене $68,38 за баррель.

На европейских торгах в Европе нефть также демонстрирует рост. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость июньских контрактов на Brent увеличилась на $0,28 добравшись до отметки $74,06 за баррель.