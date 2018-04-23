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Москва, 23.04.2018

Цены на нефть опять пошли вверх

«Expert Online» 2018

Мировые цены на нефть по итогам прошедшей недели продемонстрировали положительную динамику. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне  выросли на 0,07%, достигнув $74,11 за баррель.

Июньские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,03%, достигнув отметки $68,42 за баррель.

Котировки майских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на $0,09, составив по цене $68,38 за баррель.

На европейских торгах в Европе нефть также демонстрирует рост. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость июньских контрактов на Brent увеличилась на $0,28 добравшись до отметки $74,06  за баррель.

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