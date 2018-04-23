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Москва, 24.04.2018

В Москву приезжает автор «Истории на миллион долларов»

«Expert Online» 2018
  • В Москву приезжает автор «Истории на миллион долларов»

С 23 по 27 мая в Москве пройдут семинары всемирно известного сценарного тренера и бизнес-коучера Роберта Макки. Его называют одной из самых влиятельных фигур в Голливуде. Всемирная известность пришла к Макки после публикации книги «История на миллион долларов», которая теперь является настольным пособием для большинства сценаристов. А доказав, что сценарные истории можно успешно применять в бизнесе, Макки стал личным консультантом топ-менеджмента таких компаний как Мicrosoft, Nike и других.

Юлия Идлис "Эксперт":  Роберт Макки — одно из главных имен в современной американской киноиндустрии: это человек, который учит Голливуд жизни. Говорят, единственная голливудская знаменитость, ни разу не посетившая его семинар «История», — Стивен Спилберг. Остальные — его ученики, последователи или враги.

С 24 по 27 мая на легендарном семинаре по сценарному мастерству – Story «Истории на миллион долларов» – он расскажет о главных принципах создания легендарной истории и о том, что лежит в глубинной структуре текста. Макки в ходе занятий помогает сценаристам думать за рамками формул и принимать лучшие решения. Так, только после его консультации на свет появился сериал «Игра престолов».  Сам же Макки высшим достижением в своей карьере скромно считает свое появление в качестве приглашенной звезды в сериале «Симпсоны».

Юлия Идлис "Эксперт":  Макки — первый теоретик искусства, ­вошедший в это самое искусство как он есть: под своим именем, со своей лексикой и даже кружкой кофе, которую он не выпускает из рук во время семинара, — после Платона и Аристотеля, изображенных Рафаэлем на фреске «Афинская школа». И, наверное, единственный теоретик искусства, вошедший в него еще при жизни.

Бывшие студенты Макки получили более 60 премий Американской киноакадемии «Оскар», 200 премий «Эмми», 100 премий Гильдии сценаристов Америки и 50 премий Гильдии режиссеров Америки. Его семинары посещали Джулия Робертс, Дайан Китон, Дрю Бэрримор,  Джоан Риверз, Джон Клиз, Уильям Голдман, Пол Хаггис («Малышка на миллион»), Питер Джексон («Властелин колец»), Дрю Кери, Расселл Брэнд, Дэвид Бои, сценаристы таких сериалов, как «Во все тяжкие», «Подпольная империя»» «Викинги» и «Клан Сопрано», а весь писательский состав компании Pixar ходит на его семинары регулярно.

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