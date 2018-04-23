В Москву приезжает автор «Истории на миллион долларов»

Юлия Идлис "Эксперт": Роберт Макки — одно из главных имен в современной американской киноиндустрии: это человек, который учит Голливуд жизни. Говорят, единственная голливудская знаменитость, ни разу не посетившая его семинар «История», — Стивен Спилберг. Остальные — его ученики, последователи или враги.



С 24 по 27 мая на легендарном семинаре по сценарному мастерству – Story «Истории на миллион долларов» – он расскажет о главных принципах создания легендарной истории и о том, что лежит в глубинной структуре текста. Макки в ходе занятий помогает сценаристам думать за рамками формул и принимать лучшие решения. Так, только после его консультации на свет появился сериал «Игра престолов». Сам же Макки высшим достижением в своей карьере скромно считает свое появление в качестве приглашенной звезды в сериале «Симпсоны».