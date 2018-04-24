12 апреля 2018 года в Москве прошел круглый стол «Качество научного роста как фактор продвижения университетов на мировой арене», организованный Аналитическим центром «Эксперт».

Поводом для встречи руководства и представителей ведущих российских вузов, Ассоциации «Глобальные университеты», а также признанного экспертного сообщества стали предварительные итоги Третьего рейтинга факультетов, являющегося на сегодняшний день единственным национальным рейтингом научной продуктивности российских университетов в узких предметных областях.

Дмитрий Толмачев, директор Аналитического центра «Эксперт», вице-президент Ассоциации независимых центров экономического анализа:

- Идея составления рейтинга родилась в 2016 году, благодаря поддержке Уральского федерального университета, Новосибирского государственного университета и Сибирского федерального университета. Основная цель рейтинга заключается в том, чтобы показать университетам траекторию их собственного движения и тренды по отдельным научным областям. Представленный рейтинг исключительно наукометрический. Он базируется на данных Scopus (крупнейшей на текущий момент международной базы научного цитирования, на эту же информацию опираются ведущие международные рейтинги QS и THE). Использование данных Scopus одновременно является неким сдерживающим фактором для рейтинга, но в то же время обладает определенным преимуществом, и это преимущество - прозрачность.

Отметим, что основные положения методики рейтинга, в сравнении с прошлым годом, остались прежними. При расчете использованы показатели университетов по трем категориям:

- Качество роста университета;

- Востребованность научной деятельности;

- Масштаб, устойчивость научной деятельности

Изменения коснулись лишь перехода на новую методику расчета концентрации статей в журналах. Подобная методика в прошлом году уже была использована, но исключительно в ряде рассматриваемых областей. В рейтинге 2018 года подобным расчетом были изучены все 13 научных направлений. Напомним, что среди них: инженерные науки, компьютерные науки, математика, материаловедение, науки о Земле, общественные науки, химические технологии, химия, энергетика, гуманитарные науки, наука о жизни, физика и экономика.

Кроме того, командой Аналитического центра «Эксперт» была предпринята попытка сформировать принципы исключения ряда журналов в социальных, гуманитарных и экономических науках, что существенным образом повлияло на объективность и качество представленного исследования.

Алексей Окунев, проректор по развитию Новосибирского государственного университета

- Активный рост публикационной активности, произошедший в университетах, безусловно, несет определенные риски снижения уровня публикаций. Поэтому важно, что рейтинг выключает в свою методику показатели качества роста. Такие рейтинги помогают университетам проведением внешней оценки, однако руководство вузов может использовать их и как инструмент укрепления внутренних приоритетов. Они позволяют наглядно объяснять коллегам, что их действия напрямую вредят университетам.

Следует отметить, что ведущие университеты уже наработали значительный опыт и выработали решения для повышения качества публикаций. Среди ведущих университетов происходит слом тенденции. Если в прошлые годы акцент ставился на активном росте публикаций, то сейчас количество публикаций подходит к точке насыщения и все больше ведущие университеты обеспокоены их уровнем. Постепенно выходят из использования различные «неэтичные» практики. Несколько лет назад даже в ведущих вузах страны можно было отметить факты публикаций в хищнических журналах. Это выражалось во взрывном росте публикаций в том или ином хищническом журнале авторов из России. После того, как журнал переставал индексироваться, те же авторы искали следующий журнал. Сейчас это практически исчезло, в первую очередь благодаря новым подходам к поощрению публикационной активности и контролю за качеством публикаций как со стороны руководства, так и коллег.

Другая практика, которая стала исчезать благодаря новой публикационной политике университетов, связана с конференциями. Легкость, с которой тезисы практически любых конференций независимо от качества работ могут быть опубликованы в некоторых специфических сборниках, породила вал подобных публикаций. Начиная с прошлого года, большинство организаторов российских конференций отходят от этой практики.

Экспертное сообщество положительно оценило предварительные результаты анализа, отметив существенный рост и набираемую силу рейтинга.

Ирина Карелина, исполнительный директор Ассоциации «Глобальные университеты», директор программы развития НИУ ВШЭ:

- Коллеги взяли за основу именно тот показатель библиометрической системы, с помощью которого работают и мировые рейтинговые агентства. Но российских вузов в таких рейтингах пока мало. И предлагаемый рейтинг выступает для российских университетов как «увеличительное стекло», поэтому они могут сравнивать себя с лидерами, строить свои стратегические планы. Например, с помощью этого рейтинга университеты могут видеть, кто сейчас лидирует в России в той или иной предметной области, и, ориентируясь на это, выстраивать свои исследовательские партнерства. В первую очередь, рейтинг важен для тех вузов, который стремятся занять лидирующие позиции. Таких университетов в России должно быть не пять и не десять, в российской системе образования университетов-лидеров точно должно быть не менее 20%. Думаю, что с точки зрения развития, двери этого рейтинга широко открыты. Он сейчас единственный оценивающий реальную публикационную активность университетов по предметам и в мире подобных нет. Через некоторое время в него можно вовлечь другие страны, расширить количество предметов.

Публикация с итогами дискуссии, а также окончательная версия рейтинга выйдут 14 мая 2018 года в печатной версии федерального журнала «Эксперт» и будут продублированы на сайтах www.expert.ru и www.acexpert.ru