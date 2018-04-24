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Москва, 24.04.2018

Акции «Русала» взлетели вверх

«Expert Online» 2018

Акции алюминиевого гиганта — объединённой компании «Русал» выросли почти на 30% при открытии во вторник торгов на Гонконгской фондовой бирже. Аналитики отмечают, что резкий скачок произошел на фоне послаблений со стороны минфина США, который разрешил проводить некоторые сделки с «Русалом» до 23 октября, а также упомянул возможности снятии санкций в случае отказа его главы Олега Дерипаски от руководства компанией и части ее активов.

Сообщается, что акции «Русала» первые минуты операций подорожали на 29,61%, до 1,97 гонконгского доллара за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Однако некоторые западные инвестбанки в Гонконге разрешают только продавать акции «Русала», накладывая запрет на их покупку.

Так в гонконгском представительстве крупнейшего британского банка HSBC подтвердили агентству ТАСС, что «все заявки на покупку акций «Русала» приостановлены, но продажа будет приниматься».

Напомним, Вашингтон 6 апреля ввел дополнительные санкции против ряда российских бизнесменов и их компаний. В их числе оказался Олег Дерипаска и компании, с которыми он связан,  - «Русал», «Группа ГАЗ», холдинги «Базовый элемент» и En+.

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