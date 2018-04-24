Владимир Путин намерен выделить десять триллионов рублей на здравоохранение, образование и инфраструктуру для повышения темпов экономического роста в России, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Новые цели будут озвучены в очередных указах, которые будут подписаны уже после инаугурации, запланированной на 7 мая. Готовящийся план должен привести к решительному прорыву в повышении уровня жизни.

По информации издания, запланированные расходы будут сопровождаться урезанием расходов, в частности, на оборону. Кроме того, возможно введение 4%-ного налога с продаж, однако эта мера еще не одобрена. Впрочем, и сумма 10 трлн рублей тоже еще не конечная – она вполне может быть изменена. Основные расходы запланированы на период после 2020 года, однако некоторые траты могут коснуться и 2018-го. Доступа к информации о пропорциях распределения средств по направлениям у агентства, по всей видимости, не было.

Следует отметить, что как таковое снижение расходов на оборону является плановым. О том, что в доходах предприятий ОПК доля от продаж гражданской (конверсионной) продукции должна быть поэтапно доведена до 50%, ранее говорилось на совещаниях с представителями промышленности и правительства с участием Владимира Путина.

Обращает на себя внимание уровень расходов в 10 трлн долларов по новой программе. С учетом низкой в последние годы инфляции его корректно сравнивать с запланированной в начале десятилетия и успешно реализуемой программой развития оборонно-промышленного комплекса до начала 20-х гг. На нее изначально выделялось 20 трлн руб., впоследствии сумма было несколько увеличена.

Других прецедентов столь масштабного плана расходов нет. Расходная часть бюджета 2018 года равна 16,514 трлн рублей. При этом дефицит, согласно Закону о бюджете, должен составить 1,332 трлн рублей (1,37% ВВП), однако он, скорее всего, будет меньшим из-за высоких цен на нефть. Сейчас они устойчиво выше 70 долларов за баррель сорта Brent. В логике сообщения Bloomberg, основные расходы по «программе Путина» планируются за пределами нынешнего трехлетнего бюджета.

Как отмечает главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий Антон Быков, странам, в чьей экономике нефтедобыча играет значительную роль, предстоит переход к более технологичной экономической формации. С другой стороны, считает он, для США крайне нежелательным является снижение технологической зависимости этих стран.

Можно добавить, что и — в целом стран, претендующих на повышение своей роли в мировом разделении труда. Официальный Вашингтон проводит ограничительную политику по отношению к потенциальным странам-конкурентам, говорит Антон Быков. Последний пример — американо-китайская торговая война, где главным камнем преткновения стали обвинения Китая в краже американских технологий. Последние заявления представителей двух сторон яркое подтверждение обозначенного тренда.

Что касается нефтяных стран, то аналитик обращает внимание на то, в пятницу президент США Дональд Трамп обвинил ОПЕК в искусственном завышении нефтяных цен. Ответ от Саудовской Аравии прозвучал из уст министра энергетики Халида аль-Фалиха – «цены на нефть определяет рынок». Министр энергетики РФ Александр Новак также счет нужным заявить, что «цена на нефть в апреле может достичь $80 за баррель». При такой позиции основных игроков баррель Brent по 80 долларов – это вопрос времени, уверен Антон Быков. Особенно с учетом возможного IPO Saudi Aramco в этом году, для которого Саудовская Аравия будет стремиться к максимально высоким котировкам нефти.

В комментарии для агентства РИА Новости проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец Алексей Зубец высказал мнение о наличии возможностей финансирования новых проектов без увеличения налоговой нагрузки на население и бизнес. «Одним из источников для финансирования программ по социально-экономическому развитию и повышению качества жизни может стать увеличение внутренних и внешних заимствований», — говорит он, что задолженность РФ не превышает сейчас 20% ВВП, что является низким по международным меркам уровнем.