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Москва, 24.04.2018

Фондовый рынок США показывает разнонаправленную динамику

«Expert Online» 2018

Американский фондовый рынок открылся разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones  упал на 0,25%, достигнув показателя в 24 401,50 пункта. Индекс S&P 500 показал положительную динамику на 0,14%, поднявшись до 2 673,77 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ вырос на 0,05% и составил 7 149,54 пункта.

Отмечается, что участники рынка оценивают квартальную отчетность крупных компаний и геополитические новости.

Также инвесторы продолжают реагировать на данные о росте числа буровых установок в США. Их за неделю прибавилось 5 штук, что больше на 0,5%. К данному моменту их число равно 1013 единиц, говорят данные нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE).

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