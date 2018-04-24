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Москва, 25.04.2018

«Газпром» не исключает строительства «Северного потока — 3»

«Expert Online» 2018

Как заявил председателя правления «Газпрома»  Александр Медведев, при  необходимости компания готова рассмотреть возможность появления третей нитки газопровода «Северный поток» и сдержать слово о поставках Европе "столько газа, сколько будет необходимо".

«У нас есть запасы подтвержденные, у нас есть транспорт, мы строим новые транспортные маршруты. Если Европа заявит свои потребности, готова будет подписать необходимые контракты, то я не исключаю, что потребуются еще новые газотранспортные проекты — "Северный поток — 3", например», — рассказал Медведев в ходе интервью телеканалу «Россия 24».

В офисе газового гиганта подтвердили, что руководство продолжает внимательно следить за ситуацией с сокращением добычи на крупнейшем месторождении газа в Европе в Гронингене на фоне общего снижения объемов в Евросоюзе.

В 2016 году «Газпром» увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% — более чем до 179,3 миллиарда кубометров, что стало историческим максимумом. В 2017 году был установлен новый рекорд — 194,4 миллиарда кубометров.

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