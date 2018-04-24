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Москва, 24.04.2018

Хантсман назвал общую задачу России и США

«Expert Online» 2018

Россия и США имеют общую задачу избавления Сирии от террористов и снижения напряжения, считает посол США в РФ Джон Хантсман.

"Мы стремимся снизить вероятность военного конфликта в Сирии и хотели бы как можно быстрее перейти к процессу политического урегулирования. Нашей задачей сейчас должно быть возвращение к Женевскому процессу под мандатом ООН. Самый важный вопрос сейчас — снизить напряжение, опасность, избавить Сирию от террористических элементов. Это как раз то, что Россия и США имеют общего", — приводит слова Хантсмана РИА Новости. 

Посол добавил, что в интересах обеих стран также договориться о шагах, которые нужно предпринять для воплощения в жизни резолюции СБ ООН по Сирии.

"Это подразумевает конституционную реформу, это очень важно. Это возвращение диаспоры, населения, чтобы они приняли участие в голосовании. И это снижение насилия, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности и могли принять участие в политическом процессе. Это то, что сейчас наиболее важно. Это требует усилий от США, России и многих других стран", — добавил он.

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