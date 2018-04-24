Начало навигации 2018

23 апреля на яхте Флотилии «Рэдиссон Ройал» состоялась «плавучая» пресс-конференция, посвященная новому сезону речных перевозок. Проведение пресс-конференции по случаю открытия навигации, будь то летний сезон или осенне-зимний период на одной из панорамных яхт Флотилии стало уже доброй традицией.

Гости и представители различных СМИ совершили мини-круиз на яхте «Капелла». Модератором и одним из спикеров пресс-коференции была Ольга Ткачева, заместитель генерального директора по стратегическому развитию и маркетингу Флотилии «Рэдиссон Ройал».

В пресс-конференции участвовали:

-Руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Вячеславович Елянюшкин

-Руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Алексеевич Гуляев

-Заместитель генерального директора по стратегическому развитию и маркетингу Флотилии «Рэдиссон Ройал» Ольга Анатольевна Ткачева

-Президент Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота Кирилл Валерьевич Евдокимов

-Заместитель генерального директора ОАО «Мостурфлот» Светлана Викторовна Гончарова

-Коммерческий директор ООО «Водоходъ» Андрей Евгеньевич Смолин

-Генеральный директор ООО «Инфофлот-Москва» Андрей Юрьевич Михайловский

Главной темой пресс-конференции стало развитие рынка речных перевозок в Москве и речных круизов между городами. Спикеры также отметили, что рост внутреннего пассажиропотока стал уже закономерностью, так как проведение досуга особенно на Москве-реке, становится все более популярным. Представители столичного правительства и структур, имеющих отношение к судоходству, уточнили, что основным условием развития круизного рынка является привлечение новых клиентов и улучшение качества предоставляемых услуг.