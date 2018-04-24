Почему стоит разменять столичную квартиру на коттедж в Подмосковье

В последнее время переехать за город стремятся не только состоятельные люди, но и представители среднего класса. При этом они зачастую приобретают не коттеджи, а жилье в таунхаусах.

Этот вид жилой недвижимости начал активно строиться в Подмосковье с 2002 года. Несмотря на несколько последовавших затем экономических кризисов, спрос на таунхаусы остается стабильным, хотя и не особенно высоким. Если в 2010 году на долю таунхаусов и дуплексов в общем количестве сделок с недвижимым имуществом приходилось 11%, то теперь этот показатель составляет 9%. На долю коттеджей в 2010 году приходилось 24%, теперь – 8%. Эксперты полагают, что сегмент таунхаусов будет развиваться в том случае, если их можно будет приобрести по той же цене, что и трехкомнатную квартиру в Москве.

Строительство готовых таунхаусов ведется почти во всем Подмосковье. При этом 3/4 возводимых объектов недвижимости удалено от столицы не более чем на тридцать километров. Застройщики не желают двигаться дальше, поскольку данный тип жилья рассчитан на людей, которые работают в Москве. По этой причине одно из главных условий, которым должен соответствовать поселок, заключается в близости к автотрассам. Все существующие в Подмосковье таунхаусы подразделяются на три вида:

загородные – предназначенные для постоянного проживания;

пригородные, расположенные поблизости от столицы и являющиеся полноценной заменой городской квартире;

курортные – рассчитанные на использование в качестве дачи.

Перед тем как покупать таунхаус, нужно определить все его достоинства и недостатки. Такой подход позволит сделать осознанный выбор, после которого не понадобится в скором времени искать другое жилье. Выбрать подходящий обхъект малоэтажного строительства поможет компания KASKAD Недвижимость, которая более 10 лет занимается продажей загородной недвижимости малоэтажного формата в Подмосковье. Преимущества таунхаусов, расположенных в ближнем Подмосковье, состоят в следующем:

Возле дома имеется небольшой участок земли, на котором можно обустроить место для отдыха на открытом воздухе.

Возможность свободной планировки в соответствии с пожеланиями владельцев.

Доступная стоимость. Поскольку поселки расположены за пределами Москвы, стоимость секции значительно меньше, чем стоимость городской квартиры такой же площади.

Соседи с равным социальным статусом.

Возможность жить не в тесной квартире, а в довольно просторном помещении.

Близость к природе. Как правило, таунхаусы расположены в экологически чистой местности, поблизости от леса, а иногда и неподалеку от водоема.

Собственный гараж или парковка.

Что касается минусов таунхаусов, то они заключаются в следующем:

Слаборазвитая инфраструктура. Перед приобретением жилья за городом необходимо выяснить, имеются ли поблизости магазины, детсад, школа, больница, аптека. В новых поселках они могут быть недостроенными или даже совсем не предусмотрены планом застройки. В таких случаях еду придется покупать в больших объемах в отдаленных супермаркетах, а детей возить в детсад или школу, расположенные в столице или в находящемся по соседству населенном пункте.

Продолжительные поездки из дома на работу и обратно. Поскольку таунхаусы расположены за пределами столицы, их жильцам требуется автомашины. Качество автотрасс зачастую является плачевным, а пробки по дороге в столицу могут приводить к значительным потерям времени.

Высокая плата за содержание жилья. За содержание таунхауса приходится платить намного больше, чем за содержание городской квартиры такой же площади, так как его владелец вынужден нести расходы на поддержание инфраструктуры всего поселка.

Что касается стоимости таунхаусов, то она складывается из двух главных составляющих: