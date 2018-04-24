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Москва, 24.04.2018

Guardian: Запад нашел способ обойти российское вето в Совбезе ООН

«Expert Online» 2018
  • Guardian: Запад нашел способ обойти российское вето в Совбезе ООН
AP/TASS

Западные страны согласовали позицию, которая позволит обойти право вето России в ООН по вопросу о применении химического оружия в Сирии. Для этого будет использована резолюция "Единство ради мира", принятая в 1950 году, которая предусматривает передачу рассмотренния соответствующего вопроса Генеральной Ассамблее ООН, где российское вето не будет действовать, пишет The Guardian.

Этот прецедент возник в период корейского кризиса в 1950 году. Процедура позволяет девяти членам Совета безопасности обойти вето постояннного члена Совбеза и передать этот вопрос для голосования на Генеральной Ассамблее ООН, которая может принять решение большинством в две трети голосов.

На основании резолюции "Единство ради мира" Генеральная ассамблея может принять меры в случае угрозы миру, нарушения мира или акта агрессии, если Совет Безопасности не в состоянии действовать в этом направлении из-за отсутствия единства среди его постоянных членов.

Консультации дипломатов западных стран по этому вопросу будут проводиться на этой неделе, отмечает газета.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о неэффективности Совбеза ООН. По его мнению, этот орган больше не отражает баланс сил в мире и не соответствует современным реалиям. Он также отметил, что некоторые страны злоупотребляют правом вето.

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