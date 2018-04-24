Многолетние усилия Хорватии отбиться от попыток российских компаний инвестировать в хорватскую экономику, пишет Bloomberg, не дали результата. Российский бизнес со дня на день станет одним из крупнейших иностранных инвесторов на юго-востоке Евросоюза. Речь идет о российских банках «Сбербанк» и «ВТБ», которые совсем скоро должны стать владельцами акций крупнейшего ритейлера Хорватии – Agrokor. Речь идет об акциях на общую сумму 1,4 млрд евро. Главной причиной появления в компании российских денег в Загребе и Брюсселе считают крупный коррупционный скандал в прошлом году, который поставил сеть на грань банкротства. Сбербанк, владевший облигациями хорватской компании на сотни миллионов евро, в серии судебных исков выиграл право стать крупным акционером компании. Его примеру последовал ВТБ. Стоимость их акций, пишет Bloomberg, значительно превышает суммарные российские инвестиции за четверть века независимости Хорватии.

Крупный пакет акций позволит Москве укрепить свое присутствие на восточных окраинах Евросоюза. Руководство Сбербанка объяснило свои действия исключительно экономическими причинами, но посол РФ в Загребе подчеркнул и политическую составляющую сделки.

«Почему ваши западные друзья, ваши стратегические партнеры, не пришли к вам на помощь с Agrokor?- задал хорватским журналистам риторический вопрос российский посол в Хорватии Анвар Азимов.- Россия вновь доказала, что она является надежным другом Хорватии. Независимо от того, чем мы будем заниматься, наша деятельность будет направлена на усиление стабильности вашей страны».

Особую значимость истории со Сбербанком и ВТБ придает то обстоятельство, что обмен облигаций на акции происходит в период самого сильного обострения отношений между Россией и Западом за много десятилетий. Не удивительно, что сейчас любое действие российских компаний в восточноевропейских странах будь-то экономика или финансы, привлекает к себе особенно пристальное внимание Брюсселя. Схожая ситуация возникла в 2014 году в Венгрии, когда Будапешт подписал контракт с Росатомом на расширение АЭС стоимостью 12,5 млрд евро.

Хорватия, один из главных союзников США в Европе, всецело за расширение санкций против России. Не удивительно, что в то время, как Сербия и сербская часть Боснии и Герцеговины завалены российскими инвестициями, вклад России в восстановление Хорватии до этого времени ограничивался гостиницами и автозаправками «Лукойла», а также не очень большими пакетами акций в ряде хорватских компаний.

Загреб отклонил предложение Москвы принять участие в строительстве газопровода «Южный поток» и уже не один год не позволяет российским газовикам приобрести крупные пакеты акций в нефтеперерабатывающей компании INA Industrija Nafted. Как нетрудно догадаться, Вашингтон в этом вопросе полностью на стороне хорватов. Так, американский посол в Хорватии Роберт Кохорст в феврале назвал идею продать России крупный пакет акций в INA «большой ошибкой», а в качестве объяснения заявил о «подрывной роли России в регионе».

О значимости российского приобретения свидетельствует и то обстоятельство, что Agrokor намного обошел балканских соперников в рейтинге крупнейших 500 компаний Центральной Европы. Российские финансисты вышли на сцену после того, как владельцу Agrokor Ивице Тодоричу срочно понадобились в 2014 году деньги для покупки конкурента из Словении – торговой сети Mercator Poslovni Sistem. Именно Тодорич превратил Agrokor в крупнейшую компанию на Балканах. В октябре прошлого года ему предъявили обвинения в растратах после того, как аудиторская проверка обнаружила спрятанные активы на сотни миллионов евро.

«Россия будет крупным инвестором в Agrokor,- считает аналитик загребской консалтинговой компании Grubisic & Partners Андрей Грубишич,- благодаря, в основном, финансовым причинам. Хотя это многих сильно удивило. Бояться, тем не менее, нечего – русские только пытаются инвестировать свои деньги».

Сумма списаний в Agrokor еще не названа, хотя это должно произойти до обмена долга на акции Agrokor. В марте появилась информация об акциях на 4,7 млрд долларов, которые смогут получить кредиторы в обмен на облигации. Известно и то, что реструктуризация компании должна завершиться не позднее 10 июля. После конвертации облигаций в акции у российских банков будет крупнейший пакет акций сети Agrokor.