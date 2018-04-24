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Москва, 24.04.2018

Германия объяснила конфликт вокруг «Северного потока-2»

«Expert Online» 2018

Конфликт вокруг проекта "Северный поток-2" продиктован в значительной степени интересами США, заявил во вторник глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в рамках международной конференции "Перспективы энергетического сотрудничества Россия-ЕС. Об этом сообщают РИА Новости.

"Очевидно, что "Северный поток-2" был бы более дешевой альтернативой по сравнению с имеющимся украинским транзитом через украинскую трубопроводную систему. Конфликт в значительной степени продиктован интересами США, которые хотели бы поставлять в массовом порядке сжиженный газ в Европу", — сказал депутат, добавив, что американская позиция "принципиально противоречит европейским и немецким интересам".

"Мы знаем, что добыча этого газа нарушает экологию, мы знаем, что есть по разным причинам более благоприятное для экологии использование газа из Сибири", — сказал Эрнст.

В связи с этим он указал, что "занимаемая до сих пор Еврокомиссией позиция об ограничении или отмене "Северного потока-2" соответствуют скорее американским, чем европейским интересам". По словам депутата, США "всегда пытались помешать строительству газопроводов из России в Европу", подобная ситуация наблюдается с 70-х годов прошлого столетия.

"Разумное экономическое сотрудничество между Россией и Германией входит в интересы обеих стран", — подчеркнул глава комитета бундестага.

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