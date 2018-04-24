Стало известно, зачем Пентагон намеренно занижает эффективность ПВО России

Пентагона намеренно занижает результативность российских средств ПВО, чтобы отговорить Турцию от покупки зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет National Interest, ссылаясь на чиновников США.

Последние делают громкие заявления о том, что российские ПВО якобы не смогли отразить ни одного удара западной коалиции во главе с США в ходе ракетной атаки по Сирии 14 апреля. Кроме того, сотрудники минобороны США указали на то, что Россия не задействовала свою ПВО во время нанесения ракетных ударов по территории Сирии.

При этом издание уточняет, что Пентагон тратит миллиарды долларов на стелс-технологии для обхода созданных в России средств ПВО, что явно идет в разрез со всеми заявлениями американских чиновников о неэффективности российских систем.

Эксперты уверены, что на очередном слушании комитета по обороне и безопасности сената США сотрудники Пентагона вновь будут рассказывать об угрозах С-300, С-400 и других средств ПВО российского производства, чтобы оправдать свои программы и бюджеты.