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Москва, 24.04.2018

Трамп «стремится к разрядке»

«Expert Online» 2018
  • Трамп «стремится к разрядке»
ТАСС

Как заявил посол США в Москве Джон Хантсман президент США Дональд Трампа стремится к разрядке в отношениях с Россией.

Дипломат также  напомнил, что презедент США неоднократно заявлял о желании выстроить более эффективные взаимоотношения между Москвой и Вашингтоном.

«Он хочет лично взаимодействовать с президентом Путиным. Он говорил об этом каждый раз, когда я с ним виделся, и каждый раз, когда я говорил с ним по телефону, начиная с самого первого дня», — цитирует Интерфакс Хантсмана, который назвал  данную линию выстраивания отношений «стремлением к разрядке».

Дипломат сообщил, что Трамп «искренен в своем желании, чтобы взаимоотношения между нашими странами были предсказуемыми, стабильными и крепкими».

«К этому же самому стремится и президент Путин», — подчеркнул Хантсман.

Ранее  посол США в России также хаявлял, что Москве и Вашингтону необходимо найти пути для сотрудничества.

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