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Москва, 24.04.2018

Цены на нефть бьют рекорд

«Expert Online» 2018

Цена на нефть марки Brent  впервые с 2017 года превысила показатель $75, сообщает Прайм, ссылаясь на данные Интерконтинентальной биржи.

В 22:22 по московскому времени цена июньских фьючерсов на североморскую Brent выросла на 1,34%, достигнув рекордных $75,04 за баррель. Июньские фьючерсы на марку WTI добрались до $68,97 за баррель.

Отмечается, что нефть выросла на новостях о ситуации на Ближнем Востоке, где  в результате авиаудара ВВС Саудовской Аравии погиб лидер йеменских хуситов — главы Высшего политического совета Йемена Салеха ас-Саммада.

Помимо этого рынок среагировал на данные по опережению Саудовской Аравией России по добыче нефти. Отмечается, что до февраля Россия удерживала первое место 11 месяцев, производя примерно 9,533 млн барр/сут. В феврале 2018 года добыча Саудовской Аравии выросла примерно до 9,982 млн барр/сут., что позволило ей выйти на первое место по нефтедобыче в мире.

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