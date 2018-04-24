Цены на нефть бьют рекорд

Цена на нефть марки Brent впервые с 2017 года превысила показатель $75, сообщает Прайм, ссылаясь на данные Интерконтинентальной биржи.

В 22:22 по московскому времени цена июньских фьючерсов на североморскую Brent выросла на 1,34%, достигнув рекордных $75,04 за баррель. Июньские фьючерсы на марку WTI добрались до $68,97 за баррель.

Отмечается, что нефть выросла на новостях о ситуации на Ближнем Востоке, где в результате авиаудара ВВС Саудовской Аравии погиб лидер йеменских хуситов — главы Высшего политического совета Йемена Салеха ас-Саммада.

Помимо этого рынок среагировал на данные по опережению Саудовской Аравией России по добыче нефти. Отмечается, что до февраля Россия удерживала первое место 11 месяцев, производя примерно 9,533 млн барр/сут. В феврале 2018 года добыча Саудовской Аравии выросла примерно до 9,982 млн барр/сут., что позволило ей выйти на первое место по нефтедобыче в мире.