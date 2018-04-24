ВМС Франции пожаловались на опасные действия российских летчиков

В Париже сообщили о восьми сближениях российских самолетов с французскими кораблями «за последние восемь месяцев». Об этом сообщил глава штаба ВМС Франции адмирал Кристоф Празюк.

«В течение последних восьми месяцев действия такого типа производились восемь раз», — цитирует AFP Празюка.

Военный напомнил, что фрегат Франции базируется у берегов Сирии с 2015 года. Адмирал рассказал, что последний случай опасного сближения, которое «могли стать причиной инцидента», произошел в начале апреля этого года. Тогда российский истребитель, взлетевший с базы Тартуса, подошел к французскому военному кораблю Aquitaine «на расстояние, меньшее дистанции безопасности, которую обычно соблюдают другие летательные аппараты».

Как сообщил военный источник агентству, после этого «экипаж судна был вынужден напомнить российскому самолету о правилах подлета». Празюк при этом отметил возрастающий военно-морской и стратегический статус России.