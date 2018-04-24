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Москва, 24.04.2018

Запад заявил о желании помочь Армении построить демократию

«Expert Online» 2018

ЕС вызвался содействовать Армении в укреплении демократии. Об этом сообщил сегодня, 24 апреля  журналистам глава делегации Евросоюза в Ереване, посол Петр Свитальский.

«Евросоюз готов оказать Армении помощь в  укреплении демократии, правосудия, верховенства закона, а также борьбе с коррупцией», — сообщил Свитальский, который пообещал, что ЕС не оставит страну в сложный момент и «будет стоять рядом с Арменией и армянами».

По словам дипломата, протесты в Армении показали, что граждане стремятся к демократии и им очень важны эти ценности. Также он призвал все стороны уладить разногласия путем диалога. Накануне на фоне акций протеста в отставку подал премьер Армении Серж Саргсян.

Напомним, Саргсян избирался на пост президента Армении в 2008 и 2013 годах. 13 апреля в стране вспыхнули волнения  против избрания его премьером, позже 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции», обвинив Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране.

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