После введения последних американских санкций прошло всего две недели. С другой стороны, с учетом темпов современной жизни можно с полным основанием говорить, что прошло «целых» две недели. За это время рубль успел ослабнуть по отношению к основным валютам до 16-месячного минимума, потеряв более 10% своей стоимости, и вернуть часть утраченных позиций. Но главный итог прошедших двух недель, считает агентство Reuters, даже не в очередном свидетельстве вполне достаточной прочности российской валюты и экономики России в целом, а то обстоятельство, что после первоначального бегства все больше инвестфондов начинают возвращаться на российский рынок ценных бумаг и вновь покупать Облигации федерального займа (ОФЗ), российские гособлигации, номинированные в рублях.

После введения 6 апреля Вашингтоном персонифицированных санкций против 24 российских бизнесменов, западные инвесторы и фонды начали в панике продавать российский долг. Однако в последние дни появляется все больше свидетельств того, что западные деньги возвращаются в рублевые российские гособлигации. О том, что в начале недели международные инвесторы начинают вновь осторожно покупать ОФЗ, говорит, например, старший аналитик «ВТБ Капитал» Максим Коровин. При этом он также отмечает, что местные (российские) финансовые организации и инвестфонды по-прежнему в целом остаются продавцами.

Центробанк России публикует данные по денежным потокам не каждый день, но иностранные менеджеры инвестфондов, которые давно работают с ОФЗ, говорят, что готовы принимать выросшие геополитические риски ради больших доходов, которые по-прежнему приносят высокие процентные ставки российских ценных бумаг.

«Фундаментальные показатели в России и некоторые специфические активы, например ОФЗ и особенно российская валюта,- прокомментировал глава отдела долга развивающихся рынков компании Aviva Investors Лайэм Спиллейн,- предлагают разумную компенсацию за существующие риски. Мы воспользовались текущей волатильностью для усиления ряда наших позиций… Когда продается так много валюты, как сейчас, фундаментальные показатели хорошие, а оценки привлекательные, мы готовы на данном этапе пойти на немного дополнительного риска».

Встреча министров финансов G7 в минувшие выходные добавила оптимизма «поклонникам» российских ценных бумаг. Главные финансисты семерки наиболее развитых стран планеты заявили после встречи об едином фронте в борьбе с «дестабилизирующим поведением» России. Однако главный финансово-экономический итог встречи не в этом. Главное то, что они дали ясно понять: дверь для диалога с Москвой остается открытой.

Иностранным инвесторам сейчас принадлежит почти треть рынка ОФЗ, которые предлагают реальную процентную ставку 4,7%. Это очень привлекательная ставка для финансистов. К примеру, процентная ставка гособлигаций ЮАР – 4,3%, а Турции – 2,2%.

Сразу после объявления последнего пакета антироссийских санкций доходность российских гособлигаций прибавила 60 базисных пунктов и взлетела до пятилетнего максимума, но с тех пор она опустилась примерно наполовину. Однако главный удар апрельских санкций взял на себя российский рубль. В этом году рубль является одной из самых слабых валют развивающихся экономик: он ослаб за четыре неполных месяца более чем на 6% по отношению к доллару и на 8 с лишним процентов по отношению к евро. Рубль почти сравнялся по волатильности с турецкой лирой, считающейся одной из наиболее нестабильных развивающихся валют. Сейчас он существенно перешагнул за 60 рублей за доллар, хотя практически весь прошлый год котировался ниже этого ключевого уровня.

Лайэм Спиллейн не единственный покупатель российских активов. Директор отдела инвестиций развивающихся рынков компании GAM London Limited Пол Макнамара тоже покупает в апреле рубль. Настроение инвесторов, считает Reuters, начинает постепенно меняться, но скептиков пока остается больше, чем оптимистов. Аналитики JPMorgan, например, признают в своем последнем исследовании финансовых рынков, что «(российские» активы выглядят дешевыми», если смотреть на них через призму реального эффективного валютного курса (REER), но добавляют, что фундаментальные оценочные модели считают нынешние условия слишком рискованными для инвестиций в ОФЗ.