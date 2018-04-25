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Москва, 25.04.2018

Алюминий продолжает стремительно дешеветь

«Expert Online» 2018

Алюминий продолжает дешеветь пятую торговую сессию подряд. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи металлов (LME). По состоянию на 9:30 по московскому времени стоимость фьючерсов на алюминий на LME опускалась на 0,6%, подобравшись к отметке $2213 за тонну.

Днем ранее на фоне заявления подразделения Минфина США о возможности снятия санкций с «Русала» алюминий подешевел на 9% . В понедельник 23 апреля стоимость фьючерсов рухнула с 2,5 тысячи долларов за тонну до 2,3 тысячи. Уточняется, что, начиная с 20 апреля, металл подешевел уже на 13%. Продление сроков позволит «Русалу» разобраться со сделками, считают аналитики консалтинговой Wood Mackenzie.

Напомним, российская компания «Русал» попала под антироссийские санкции в связи с попаданием в так называемый «кремлевский список» ее главы Олега Дерипаски. Ограничительные меры подразумевают блокировку активов и запрет на любой бизнес с компанией для американских граждан, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами. После объявления санкций против «Русала» алюминий подорожал до максимума с 2011 года. Позже Минфин США продлил до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании должны завершить все контракты и прекратить взаимодействие с компанией «Русал». После данного заявления цена на алюминий поползла вниз.

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