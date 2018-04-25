Аналитики просчитали варианты развития экспорта СПГ из России

Аналитики энергоцентра бизнес-школы «Сколково» разработали в своем исследовании «Трансформирующийся глобальный рынок СПГ: как России не упустить окно возможностей?» три сценария развития экспорта сжиженного природного газа.

Первый - пессимистичный, станет реальностью в случае падения цен на нефть и появлении «газового пузыря» на рынке, а также расширения перечня санкций, сообщает energybase.ru. В этом случае Россия к 2030 году с учетом ввода всех мощностей «Ямал СПГ» сможет производить около 30 - 33 млн. тонн СПГ в год.

Базовый сценарий развития событий на рынке экспорта СПГ из России предполагает налоговые льготы для СПГ-проектов и растущий спрос, а также ввод порядка 50 млн. тонн в год проектируемых мощностей по сжижению.

Третий – оптимистичный сценарий предполагает, что доля России на мировом рынке СПГ составит около 62 млн. тонн в год к 2030 году, а также будут введены проекты «Роснефти» — «Дальневосточный СПГ» и «Печора-СПГ».

РБК в свою очередь выдвигает прогноз, что помешать последнему варианту развития событий смогут санкции и высокая себестоимость производства. Чтобы не проиграть битву за мировой рынок СПГ Катару, Австралии или США, российским гигантам таким, как «Газпром» и «Роснефть», необходимо оптимизировать всю цепочку затрат на производство, начиная от добычи и транспортировки, заканчивая поставками и регазификацией.