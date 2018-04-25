Финляндия заканчивает эксперимент с базовым доходом

Хельсинки отказался от предложений расширить и продлить эксперимент с безусловным базовым доходом. При этом финские власти планируют ужесточить условия выдачи социальных пособий и льгот.

Финляндия стала первым государством в Старом Свете, которое решилось на смелый эксперимент – заменило все социальные пособия и льготы одной выплатой. Эксперимент с безусловным базовым доходом, регулярными выплатами определенной суммы денег всем гражданам независимо от уровня доходов, проводится в Финляндии с 1 января 2017 года и рассчитан на два года. Почти две тысячи не имеющих работы финнов в возрасте от 25 до 58 лет получают ежемесячно 560 евро, которые заменили пособие по безработице. Выплата базового дохода не зависит от занятости – выплаты продолжаются в том же размере и в том случае, если участники эксперимента устраиваются на работу и начинают получать зарплату. Главная цель эксперимента выяснить, как возможность получения гарантированного дохода при любых обстоятельствах влияет на эффективность поисков работы безработными.

Перед началом эксперимента предполагалось, что в случае его успешного проведения все социальные пособия в Финляндии будут заменены безусловным доходом в размере 800 евро в месяц. Говорить о результатах эксперимента сейчас рано. По крайней мере, официальных оценок еще нет. Однако представители правительства заявили, что эксперимент с безусловным базовым доходом завершится в последний день этого года и что власти намерены проверить на практике другие схемы помощи потерявшим работу людям.

Ведомство по социальному обеспечению населения Финляндии Kela предложило расширить эксперимент с базовым доходом, но получило отрицательный ответ. Эксперимент закончится 1 января 2019 года.

Кроме этого министерство занятости и экономического развития Финляндии предложило в законодательном порядке увязать ряд социальных пособий и льгот с необходимостью обязательного прохождения курсов профессиональной подготовки или работы хотя бы в течение 18 часов каждые три месяца.

«Правительство уходит от идеи безусловного базового дохода»,- прокомментировал шведскому изданию Svenska Dagbladet решение правительства директор Kela Миска Суманайнен.

Из слов Суманайнена очевидно, что Хельсинки уже признал эксперимент с базовым доходом неудачным и что эта спорная, но популярная система социальной защиты дальнейшего развития в Финляндии не получит. Это же следует из слов министра финансов Финляндии Петтери Орпо. Главный финский финансист заявил издающейся на шведском языке газете Hufvudstadsbladet, что после окончания эксперимента с базовым доходом его министерство хочет опробовать альтернативные системы социальной защиты населения. В качестве примера он назвал универсальную кредитную систему Universal Credite, которая введена в 2013 году в Великобритании и которая заменяет шесть главных пособий и льгот, включая пособие по безработице, детское пособие, пособие на оплату жилья и т.д.

Однако с такой категорической оценкой эксперимента чиновниками согласны далеко не все специалисты.

«Два года – слишком короткий срок для столь крупного и важного эксперимента для того, чтобы делать серьезные выводы,- заявил финской радиостанции YLE Олли Кангас, специалист по социальным пособиям, принимающий активное участие в эксперименте с базовым доходом.- Для получения более надежных результатов необходимо дополнительные время и деньги».