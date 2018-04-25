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Москва, 25.04.2018

Фондовые индикаторы США упали на фоне подорожания облигаций

«Expert Online» 2018

Американские фондовые индикаторы завершили вчерашние торги в «красной зоне». Ощутимое снижение произошло на фоне рекордного роста доходности американских казначейских облигаций, передает Прайм.

Так промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,74% достигнув отметки в 24024,13 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потерял 1,7% до 7007,35 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 1,34% до 2634,56 пункта.

При этом впервые с января 2014 года повысилась до 3% доходность десятилетних казначейских облигаций США. Специалисты отмечают, что произошло этона фоне повышения инфляционных ожиданий в стране. К закрытию торгов в США показатель составлял 2,989%.

Как уточнил главный стратег Key Private Bank Брюс Маккейн, пересечение 3-процентной линии, конечно, увеличивает опасения, но на данном этапе рост доходности не противоречит росту акций.

Также инвесторы отслеживают финансовые отчеты компаний. Так прибыль Caterpillar, производителя строительной и горной техники, в первом квартале подскочила в 8,7 раза, достигнув $1,665 млрд.

Verizon Communications в тот же период увеличил прибыль на 31,3% подобравшись к отметке $4,6 млрд. Прибыль акционеров Coca-Cola Company за квартал увеличилась на 16% до $1,368 млрд.

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