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Москва, 26.04.2018

Губернаторы, депутаты и чиновники связаны с миллиардными офшорами

«Expert Online» 2018

Весь тот период, что прошел с момента публикации знаменитого «Панамского досье», оно, оказывается, изучалось Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Это почти ровно два года, публикация «Панамского архива» из 11,5 миллионов файлов юридической компании Mossack Fonseca & Co началась 9 мая 2016 года. Прохладная реакция на эти документы российских официальных лиц не означала отсутствия внимания к ним. Как и к ряду других подобных источников.

Как заявил в среду на Евразийском антикоррупционном форуме глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин: «Службой постоянно ведется анализ материалов, публикуемых в СМИ, например, таких, как "Панамское досье", "Райское", "Английское досье" и т.д. Анализ показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье».

Часть из этих граждан являются высокопоставленными персонами. «Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе из губернаторского, депутатского корпуса, руководящего состава органов исполнительной власти различных уровней», — цитирует Юрия Чиханчина ИНТЕРФАКС. Он сообщил, что результаты проведенных его ведомством расследований направлены в правоохранительные органы.

Как выясняется, «с участием подконтрольных российским гражданам юрлиц выявлено множество сомнительных финансовых операций на общую сумму, выраженную в несколько миллиардов рублей».

Глава ведомства перечислил также виды коррупционной деятельности внутри страны, которые Росфинмониторинг изучает в рамках своей компетенции, как финансовые операции, связанные с рисками отмывания доходов. Это использование должностными лицами своего положения при заключении госконтрактов, лоббирование интересов коммерсантов из числа друзей и родственников, дела, связанные недвижимостью, куплей-продажей наличной валюты и другие.

Как в России, так и в зарубежных странах до сих пор нет централизованного реестра публичных должностных лиц, сведения из которого доводились бы «до заинтересованных органов и организаций». Это не способствует борьбе с коррупцией, полагает главный финансовый контролер.  Глава Росфинмониторинга отметил также наличие искаженного правосознания и склонность к совершению коррупционных правонарушений у тех служащих, кто имеет незадекларированные счета и недвижимость.

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