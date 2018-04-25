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Москва, 25.04.2018

Премьер будет назначен на следующий день после инаугурации Путина

«Expert Online» 2018

Как сообщил зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов, объявление премьера не всегда происходит на следующий день после инаугурации президента, хотя так должно быть по правилам. Однако, парламентарий уверен, что «большой авторитет Владимира Путина позволит довольно быстро провести эту процедуру». «Считается, что это его кандидатура, он ему доверяет, а к нему большое доверие людей, соответственно, эта фигура проходит довольно быстро процедуры», — сказал депутат.

Напомним, что церемония инаугурации Владимира Путина состоится 7 мая 2018 года в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Первоначально датой вступления президента в должность определен 30-й день со дня официального объявления итогов голосования.

Следовательно, уже 8 мая, накануне национального праздника Дня Победы россияне узнают, кто возглавит кабинет министров после избрания Владимира Путина на новый срок.

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