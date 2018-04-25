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Москва, 25.04.2018

Латвия отказалась принимать военных НАТО

«Expert Online» 2018
В Минобороны Латвии заявили, что не видят необходимости размещать дополнительные силы НАТО после заявления генсека альянса Йенса Столтенберга о нежелании усиливать военное присутствие в Балтии, сообщает Sputnik Латвия.

В частности Столтенберг уточнил, что  альянс сейчас не планирует усиливать военное присутствие в балтийском регионе, однако, стоит задача повышения уровня оперативной готовности сил, сообщает РИА новости. В Латвии в свою очередь пришли к выводу, что у страны нет необходимости в расширении военного присутствия блока.

"В количественном отношении в нынешней ситуации сил НАТО в Латвии достаточно", — сообщили в латвийском Минобороны.

Ранее  на саммите в Варшаве в 2016 году в связи с якобы возросшей "агрессией" со стороны России, альянс принял решение увеличить присутствие в странах Восточной Европы. По одному батальону международных сил размещено в Латвии, Эстонии, Литве и Польше.

Москва в свою очередь не раз заявляла, что в общих интересах России и Восточной Европы не допустить  нагнетание конфронтации с НАТО в Балтийском регионе.

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