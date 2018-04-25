Прогнозировать результат парламентских выборов на крупнейшем острове планеты несложно, но не потому что на Гренландии живет всего лишь 56 тыс. человек, а правом голоса обладают и того меньше – порядка 40 тыс. Почти все политические партии в Гренландии выступают за независимость страны и отличаются, по большому счету, лишь сроками ее провозглашения. Гренландия, напомним, стала колонией Дании в начале XIX века, но после Второй мировой войны начала постепенно возвращать суверенитет. Сейчас гренландцы не только полностью управляют островом, но и в отличие от Дании уже треть века даже не состоят в Евросоюзе.

«В Гренландии все хотят независимости,- соглашается Ульрик Прам Гад, политолог из датского университета Ольборг.- Весь вопрос – когда и как это произойдет».

Датские сторонники сохранения Гренландии, пусть и формального, в составе Дании, могут перевести дух. Результаты выборов отодвинут дату объявления независимости в Нууке, главном городе острова, где живет каждый третий гренландец. На выборах во вторник победили социал-демократы из левой партии «Вперед»(S), набравшие 27% голосов избирателей. Они выступают за постепенный выход из состава королевства Дания и хотят растянуть объявление независимости не на несколько месяцев, а несколько десятилетий. Социал-демократы, кстати, показали более низкий результат, чем на выборах 2014 года, когда они набрали более трети голосов. Несмотря на резкое падение популярности, скорее всего, главой правительства останется социал-демократ Ким Кильсен.

Сторонники ускоренного обретения независимости, причем, вместе взятые, набрали значительно меньше – лишь 17%. Так что с мечтами о быстром отделении от Дании им придется ждать, как минимум, еще четыре года, до следующих выборов.

Хотя, скорее всего, ждать придется значительно дольше, потому что результаты парламентских выборов вновь показали, что гренландцы в своем большинстве предпочитают не торопиться с независимостью. К самой независимости и патриотизму эта медлительность никакого отношения не имеет. В ней полностью виновата экономика. Гренландия, как сказали бы в России, самая дотационная часть датского королевства. Копенгаген ежегодно перечисляет на счета автономного правительства острова примерно полмиллиарда евро, без которых гренландцам придется нелегко. Все дело в том, что главное богатство острова – полезные ископаемые. В первую очередь, это нефть и руды металлов, включая очень важные редкоземельные металлы, широко используемые в электромобилях и сотовых телефонах. С их добычей и продажей и связывают надежды на процветание сторонники независимости. Однако обвал цен на сырье, произошедший в последние годы, резко сократил собственные доходы Гренландии и заставил самых рьяных патриотов задуматься о жизни без датской помощи. Так что сторонникам более быстрого обретения независимости, похоже, придется ждать нового бума на полезные ископаемые.

После 2009 года, когда Нуук, от которого, кстати, до Нью-Йорка ближе, чем до Копенгагена, получил от Дании полный контроль над своими полезными ископаемыми и широкую автономию, гренландцы надеялись на приход китайских инвесторов, нефтяных компаний и горнодобывающих гигантов из Австралии, но их надежды пока, по крайней мере, не воплотились в реальность.

Несмотря на обещания миллиардов инвестиций более-менее энергично сейчас идет работа лишь на цинковых и рубиновых рудниках. Обвал цен на сырье привел к тому, что в 2016 г. инвестиции в экономику острова сократились в десять раз по сравнению с цифрами пятилетней давности и не превысили и 80 млн. долларов. В 2011 г., напомним, они составили более 850 млн долларов.

Пока более-менее в неплохом состоянии находится лишь рыболовецкая отрасль, которая во многом и помогла Гренландии обеспечить высокий рост развития экономики – 6% и выше.

Вместо того, чтобы думать о независимости, новому-старому правительству сейчас придется думать о том, где найти 600 млн долларов, необходимые для строительства международного аэропорта. Немало денег требуется для выполнения предвыборных обещаний по «социалке», а также еще одной мечты гренландцев – развития по примеру Исландии туристической отрасли.