«Норникель» зазывает блогеров в Сибирь

«Норникель» и телеканал Euronews объявили о совместном международном коммуникационном проекте под названием FOLLOW UP SIBERIA. Это конкурс, участникам которого предлагается сделать серию фотоснимков или видео на темы, прямо или косвенно связанные с Сибирью, и выложить их в соцсетях (под хэштегом #FOLLOWUPSIBERIA).



Конкурс пройдет до марта 2019 года, то есть до начала зимней Универсиады 2019 года, которая состоится в Красноярске. Он организован с целью популяризации сибирского региона во всем мире. Победители конкурса получат возможность посетить Красноярск в дни Универсиады, а также побывать в других городах Сибири, поездка будет им полностью оплачена.



Участником FOLLOW UP SIBERIA может стать любой житель планеты. Как заявила старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова, конкурс рассчитан, прежде всего, на активных пользователей социальных сетей. Его организаторы рассчитывают наладить и укрепить кросс-культурную коммуникацию между людьми из разных стран с помощью спорта-универсального языка, понятного для абсолютно всех людей.



Euronews оказывает проекту международную информационную поддержку. Телеканал будет выпускать сюжеты, которые увидят жители 163 стран.



XXIX Всемирная зимняя универсиада, участникам которой, студентам и выпускникам, от 17 до 25 лет, пройдет в 2019 году в Красноярске со 2 по 12 марта. Спортсмены из разных стран разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей, хоккей с мячом, шорт-трек.