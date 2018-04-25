Резкое падение рубля из-за санкций США позволит Минфину впервые за семь лет добиться профицита бюджета. Правда, отмечает аналитик, то, как это произошло, должно вызывать у ЦБ опасения за темпы инфляции. Но в целом, по-видимому, происходит адаптация к санкциям и новый большой вред они нанести уже не смогут.

Долгожданный профицит

Больше 200 млрд рублей получило правительство РФ в результате переоценки Фонда национального благосостояния и своих рыночных покупок валюты, сообщил портал Finanz.ru. На 1 апреля у правительства было 66,4 млрд долларов. 39 млрд долл. из них являются ликвидной частью ФНБ, размещенной на счетах в Центробанке. А 27,4 млрд долларов Минфин приобрел в течение 13 месяцев на дополнительные нефтегазовые доходы бюджета.

После 11 апреля, на пике вызванного очередными санкциями роста курса доллара (на 7,5 рублей, до 65,05), валютный запас Минфина дал курсовой доход в размере 468 млрд рублей. Коррекция курса до 61,5 рубля оставила от них 232 млрд рублей. Монетизировать курсовой доход Минфин сможет только в конце года, когда валюта из ФНБ будет конвертирована в рубли для исполнения бюджетных расходов. И если рубль не вернется к исходным значениям. Но, возможно, предполагают аналитики, ведомство найдет возможность сделать это раньше, с выгодой «поспекулировав». В целом, желательно понять баланс «плюсов» и «минусов» в результате валютных скачков. Сейчас ситуация выглядит так, что санкции, поначалу ошеломив, вызвали к жизни вполне эффективную адаптацию к ним, но так ли это?

Основные параметры, от которых зависят расходы и доходы бюджета, отмечает исполнительный директор ICBF Максим Ефремов, были приняты такими: среднегодовая цена нефти — 43,8 доллара за баррель, курс рубля 64,7 руб./долл., нефтегазовые доходы — 5,5 трлн рублей нефтегазовых налогов.

Нетрудно заметить, что по этой формуле рублевая цена нефти — 2833 рубля за баррель. Значит, при нынешней цене барреля доллар должен быть равен 37,7 рублей.

Минфину повезло, говорит эксперт, цена нефти и курс рубля изменились таким образом, что у ведомства появились возможности выйти на бездефицитный бюджет, увеличить ФНБ и манипулировать некоторыми экономическими пропорциями.

К сожалению, говорит Максим Ефремов, дополнительные возможности Минфина – это пока только переоценка валютного портфеля, то есть ФНБ. И если цена нефти начнёт снижаться, то для сохранения этих возможностей придётся снижать курс рубля или удерживать его на достигнутых уровнях. Все переменные бюджетной формулы снова придут в движение и Минфину придётся выкручиваться, спекулировать валютой, повышать заимствования или делать что-то ещё.

Уживутся ли профицит и низкая инфляция

А что же Центробанк? Политика Минфина, получившего профицит бюджета, вместо запланированного дефицита в 1,33 трлн руб., в этой ситуации приходит в противоречие с ЦБ, который три года боролся с инфляцией и повышение курса рубля ему в этом помогало. Чтобы сохранить инфляцию на среднегодовом уровне в 3,7%, как запланировано в бюджете, ЦБ нужен крепкий рубль, не ниже 60 руб. в среднем по году.

Иначе, считает Максим Ефремов, при снижении курса до 61-63 руб., инфляция выползет до 5–6%, а при курсе 65 руб./доллар мы увидим её выше 7% и вопрос о дальнейшем снижении процентных ставок будет снят, а вместе с ним, например, и вопрос о дешёвой ипотеке, которую обещал президент. Увидим ли борьбу двух ведомств на валютном поле? Посмотрим, заключает он.

Хрупкий позитив

Но, вообще говоря, отмечает, в свою очередь, ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман, положение с бюджетом напоминает известную поговорку «нет худа без добра». Апрельские санкции, ударив по ряду компаний, ограничили их возможности по выручке и сумме налоговых поступлений. В то же время, они рикошетом подняли курс доллара к рублю, цены экспортных металлов, прежде всего, алюминия. И повысили тем самым доходы бюджета от экспорта сырья, с учетом также максимумов нефтяных цен на уровнях выше 70долл./барр. по Brent.

Учитывать, продолжает аналитик, нужно и работающее «бюджетное правило» со скупкой Минфином «излишков» валюты, поступающих в страну при нефтяных котировках выше $40 за баррель Urals. Поэтому пополняется и Фонд национального благосостояния (ФНБ). Не случайно даже при росте доллара к 63 руб. и опасности плохо контролируемого продолжения этого роста, Минфин тем не менее возобновил покупки валюты. Их приостановка была на очень ограниченное время. В целом, пополнение бюджета кардинально меняет ситуацию с госфинансами.

На 2018 год запланирован дефицит бюджета в 1,3% ВВП, или 1,271 трлн руб. На 2019 год предполагалось сохранение дефицита, хотя и на меньшем уровне, но сочетание высоких сырьевых цен и слабого рубля позволит, очевидно, уже в текущем году, досрочно, преодолеть дефицит бюджета. Причём оценки профицита – одна оптимистичнее другой. Минфин оценивает его в 0,5% ВВП, Минэкономразвития – в 1,2%.

Так что же, можно ли сказать, что в результате экономика не только адаптировалась к санкциям, но они идут даже на пользу ей? Текущий, «сиюминутный» позитив для бюджета не позволяет ещё говорить, что это так, считает Марк Гойхман. Долгосрочные последствия могут не проявляться сразу. Хотя первый негатив уже налицо, в ограничениях доступа на зарубежные рынки сбыта, технологий, капитала и пр.

Игра на своем поле

У Минфина нет необходимости поддерживать рубль и он не связан с отечественной валютой жесткими рамками, добавляет управляющий активами ИК Global Capital Александр Григоренко. Такой подход позволяет сводить баланс доходов и расходов государства к положительным значениям за счет валютных операций. Скупки до июня продолжатся — на внутреннем рынке и у экспортеров с их внешних счетов по различным обоснованиям. Уже имеется «подушка безопасности» в размере 66,4 млрд долларов, и ожидается ее прирост еще на 10-12 млрд. Как видно, отмечает аналитик, Минфин работает, как обычный участник рынка, который зарабатывает на своем положении и других участниках.

На крепкую отечественную валюту работает существенное превышение экспорта над импортом (спасибо санкциям), говорит Александр Григоренко, более чем на 10 млрд долларов только с США и на 130 миллиардов долларов в общем обороте. Летом, в классическое время затишья на рынках (перед осенней бурей), в нашу пользу будет ЧМ 2018. Ориентировочно, будет поступление около 10-11 млрд. долларов, часть из которых, несомненно, останется в стране, поэтому возвращение рубля к мартовским показателям состоится уже в июле.

С другой стороны, слабый рубль делает нашу продукцию конкурентоспособной и позволяет выдавливать других участников даже с давно занятых ими ниш (к примеру, поставки сельскохозяйственной продукции идут с ростом в 40% и в ЕС, и в Африку…). Но слишком слабый рубль способен дестабилизировать экономику.

«Подушка» в размере 260-270 млрд рублей дополнительно к имеющейся, несомненно, позволит России нивелировать возможные новые санкции, полагает Александр Григоренко. Предел для ограничений в торговле с Западом уже близок и нанести нам вред на серьезные суммы получится только еще один раз. Торги и кредитование на западных площадках, к примеру, закроют, хотя глобализация, на примере «Русала» уже должна показать тщетность ограничения самой большой страны в мире, оценивает ситуацию эксперт. После чего санкции, считает он, будут приносить больше психологический эффект (если будут), чем экономический.