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Москва, 26.04.2018

«Нас выключили»: генерал США заявил о российской радиоэлектронной атаке в Сирии

«Expert Online» 2018
  • «Нас выключили»: генерал США заявил о российской радиоэлектронной атаке в Сирии
Zuma\TASS

Американские военные в Сирии все чаще подвергаются атакам со стороны российских и сирийских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявил глава командования специальных операций США генерал Реймонд Томас на конференции во Флориде. Об этом сообщает Breaking Defense.

По его словам, Сирия стала «самым агрессивным пространством, где ведется электронная война на планете». Он также добавил, что российскиие и сирийские силы «ежедневно тестируют нас, блокируют наши сообщения, отключают наш самолет [ЕС-130]».

Самолет Lockheed Martin EC-130 Compass Call является одним из самых современных электронных боевых средств США. В его задачи входит выведение из строя коммуникаций и электронных систем противника. По утверждению американского генерала, Россия использует Сирию как полигон для проверки новейших средств РЭБ и одной из главных целей этих испытаний стал именно ЕС-130.

Ранее американские военные источники заявили NBC News, что Россия атаковала с помощью радиоэлектронных средств разведывательные беспилотники США и эти действия РФ были успешными.

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