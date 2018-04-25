«Томагавки» подорвали военную репутацию США

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков считает, что удар по Сирии, который нанесли США, Великобритания и Франция 14 апреля обернулся сокрушительным оперативно-тактическим поражением США и развенчанием мифа о безупречности «Томагавков». На эту тему доктор военных наук рассуждает в материале для «Военно-промышленного курьера».

Эксперт уверен, что 50-60 крылатых «Томагавков» американцы запустили с крейсера и эсминца. Еще 52-62 КР применила боевая авиация США. Скорее всего, это были это управляемые бомбы GBU-38 и ракеты AGM-158.

Британия выпустила в ходе атаки 8 ракет Storm Shadow/SKALP с истребителей-бомбардировщиков «Торнадо». Эксперт отмечает, что все ракеты были управляемыми и дозвуковыми.

Минобороны РФ в свою очередь сообщает, что ПВО Сирии смогли уничтожить, 71 крылатую ракету из 103. «Судя по незначительным масштабам разрушений, из оставшихся 32 ракет до целей дошли 10-15», - считает Сиваков, который подчеркивает, что от «стареньких, советских С-125, С-200, «Бука», «Квадрата» и «Осы-МЭ» практически никто из военных экспертов не ожидал подобного чуда». Поскольку ранее «Томагавки» демонстрировали высокую боевую устойчивость при воздействии подобных систем ПВО. Потери не превышали 20 % от залпа. Сиваков видит в подобной эффективности несколько причин.

Во-первых, доктор военных наук обращает внимание на большую продолжительность удара, который продолжался примерно полтора часа. Это значит, что крылатые ракеты входили в зону поражения ПВО малыми группами: от 2-3 до 4-6 ракет. Скорее всего, интервалы между ними были больше времени цикла стрельбы ПВО (30-40 секунд).Стало быть, цели было удобно обстреливать, считает эксперт. Во-вторых, ракеты плохо прикрывались средствами РЭБ и обстреливались почти без помех.

«Констатируем: удар был организован из рук вон плохо. В оправдание коалиции можно сказать, что ранее подобные атаки (например, в Ливии) имели сокрушительный эффект», - рассказывает Константин Сивков.

В-третьих, сирийские военные были отлично подготовлены российскими специалистами.

Также в качестве фактора, сыгравшего на руку военным САР, Сиваков называет появление в зоне удара самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50, который помог «старым ПВО». Сбой в системе космического наведения также сделал свой вклад в провале удара западной коалиции.

На основе всего вышеизложенного Константин Сивков делает вывод, что США провалил атаку в Сирии, что нанесло серьезный ущерб их репутации, а также показало, что «с главным инструментом ее силовой политики - дальнобойными ракетами - можно успешно бороться, если правильно организовать оборону».