Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 25.04.2018

Цены на нефть пытаются сползти вниз

«Expert Online» 2018

После роста, побившего рекорд 2014 года, цены на нефть пытаются развернуться в сторону снижения. Хотя отрицательная динамика пока еле ощутима. Так июньские фьючерсы на нефть Brent утром 25 апреля торгуются по $73,86 за баррель, что ниже предыдущего дня 1,14%. Майские фьючерсы на нефть WTI: $67,70 (-1,37%).

Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет  приблизительно $6,2 в пользу Brent, что явялется близким к максимальным значениям 2018 г.

Аналитики отмечают, что коррекционная волна снижения на рынке нефти начала формироваться на фоне локальной перекупленности. Вчерашняя сессия уже закрывалась на показателях минус 1,1%. При этом валютный фактор не мешал продолжению подъема. Наоборот, индекс доллара снизился после пяти подряд дней роста, сообщает БКС Брокер

Отмечается, что цена стала разворачиваться в сторону снижения на негативном фоне преодоления на рынках США десятилетними гособлигациями символического уровня доходности в 3%. Наметившийся откат специалисты не расценивают пока, как тенденцию к уверенному снижению, поскольку технические сигналы в пользу слома тренда еще не успели сформироваться.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Рассрочка завоевывает рынок

    На рынке карт рассрочки появляется все больше игроков, включая такого тяжеловеса, как Альфа-Банк. Усиливающаяся конкуренция делает условия по картам рассрочек все более выгодными

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Google заблокирован в России Роскомнадзором
      Google заблокирован Роскомнадзором
    2. Guardian: Запад нашел способ обойти российское вето в Совбезе ООН
      Guardian: Запад нашел способ обойти российское вето в Совбезе ООН
    3. США пытаются хитростью «связать по рукам и ногам» оборону России
      США пытаются хитростью «связать по рукам и ногам» оборону России