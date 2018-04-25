Цены на нефть пытаются сползти вниз

После роста, побившего рекорд 2014 года, цены на нефть пытаются развернуться в сторону снижения. Хотя отрицательная динамика пока еле ощутима. Так июньские фьючерсы на нефть Brent утром 25 апреля торгуются по $73,86 за баррель, что ниже предыдущего дня 1,14%. Майские фьючерсы на нефть WTI: $67,70 (-1,37%).

Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет приблизительно $6,2 в пользу Brent, что явялется близким к максимальным значениям 2018 г.

Аналитики отмечают, что коррекционная волна снижения на рынке нефти начала формироваться на фоне локальной перекупленности. Вчерашняя сессия уже закрывалась на показателях минус 1,1%. При этом валютный фактор не мешал продолжению подъема. Наоборот, индекс доллара снизился после пяти подряд дней роста, сообщает БКС Брокер

Отмечается, что цена стала разворачиваться в сторону снижения на негативном фоне преодоления на рынках США десятилетними гособлигациями символического уровня доходности в 3%. Наметившийся откат специалисты не расценивают пока, как тенденцию к уверенному снижению, поскольку технические сигналы в пользу слома тренда еще не успели сформироваться.