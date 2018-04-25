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Москва, 25.04.2018

В Москве в четверг объявили «желтый» уровень погодной опасности

«Expert Online» 2018

В Москве 26 апреля объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщает Раблер/Новости со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

«Желтый» уровень означает, что погода потенциально опасна. Он также был введен в граничащих со столичным регионом Смоленской, Калужской и Рязанской областях. Днем в четверг, 26 апреля, в Москве будет облачно и пройдет дождь. Порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду. Воздух прогреется до 12-14 градусов тепла.

В субботу, 21 апреля, в московском регионе было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, похолодания и мокрого снега. Жертвами урагана стали три человека.

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