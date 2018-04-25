В Киеве рассказали, когда ждать военного вторжения России

Депутат Рады Антон Геращенко в эфире телеканала «112 Украина» сообщил о времени возможного «нападения России на Украину». Депутат заявляет, что вторжения стоит ожидать сразу после реализации проекта строительства газопровода «Северный поток 2».

«Самое страшное то, что, когда Россия перестанет нуждаться в территории Украины как месте для транзита своего газа, то шансы прямого вооруженного нападения на Украину вырастают в десятки раз», — сообщил Геращенко.

В этой связи депутат призывает к помощи «заокеанских партнеров» и просит не ослаблять их санкции против России. Он также выразил надежду, что Вашингтон призовет к порядку европейские страны, которые готовы сотрудничать с Москвой по проекту «Северный поток 2».

«Мы просили наших американских партнеров, чтобы они вмешались в эту ситуацию, образумили европейцев, ввели санкции против компаний, которые хотят быть подрядчиками на строительство этого подводного газопровода "Северный поток — 2" и таким образом сохранили мир в Европе», - рассказал парламентарии, который отдельно подчеркнул, что необходимо всеми силами сохранить зависимость России от украинского транзита газа.

Напомним, ранее в «Газпроме» сообщили, что не собираются полностью отказываться от транзита через Украину, а речь идет только о сокращении объема транзита до 15 миллиардов кубометров газа в год.