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Москва, 25.04.2018

Эксперты уверены, что обойти вето России в ООН невозможно

«Expert Online» 2018

Заявления о том, что Запад сможет обойти вето России связано больше всего с политическим пиаром, отметил бывший замгенсека ООН  Сергей Орджоникидзе в комментарии агентству РИА новости.

Ранее некоторые СМИ распространили информацию, что химическое досье Сирии из СБ ООН страны Запада хотят передать в Генассамблею и таким образом обойти вето России. К такому механизму прибегали в 1950 году во время корейского кризиса.

«Устав ООН так написан, что никогда вето обойти невозможно», – сказал Орджоникидзе, который уточнил, что прежде чем передать какой-либо вопрос для рассмотрения в Генеральную Ассамблею, необходимо доказать, что он находится в ее компетенции. Но как считает эксперт, сделать это будет крайне сложно.

Его поддержал и директор научно-исследовательского Института политической социологии Вячеслав Смирнов, комментируя  в эфире радио Sputnik желание Запада передать сирийское досье в Генассамблею ООН. Он назвал это намерение «странным решением».

«Им необходимо набрать две трети голосов членов Генеральной Ассамблеи ООН, что само по себе достаточно сложно. И это во многом расколет Ассамблею», - считает Смирнов, который уверен, что «проходная проблема» по химическому досье Сирии не стоит таких жертв, как вопрос 1950 года, когда речь шла практически о начале ядерной войны.

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