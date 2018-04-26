ALEX FITNESS запускает программу франчайзинга

Федеральный холдинг «Алекс Фитнес», владеющий сетью из 70 фитнес-клубов в крупнейших городах России, прогнозирует активное развитие бизнеса по пути франчайзинга.

На отечественном фитнес-рынке, где большинство известных сетей в основном расширяются благодаря франшизе, ALEX FITNESS, одна из крупнейших сетей России, продолжала расти исключительно органически, за счет собственных средств.

Президент и основатель холдинга «Алекс Фитнес» Алексей Ковалев объясняет это тщательной подготовкой: «Долгое время мы росли самостоятельно, но сейчас стало очевидно, что в России у фитнес-индустрии колоссальная перспектива роста, и все самим не охватить. Мы подробно изучили глобальные предложения основных франчайзеров в области фитнеса в мире. Посмотрели, как устроены договорные отношения, например, в США, и какой там принцип работы. Мы трижды перерабатывали предложение, взвешивали все «за» и «против», и сегодня с уверенностью заявляем – наше предложение по франшизе уже привлекло многих инвесторов, но и их мы отбираем не менее тщательно».

Руководство холдинга рассматривает франчайзинг как партнерство с предпринимателями, которые любят свое дело и стараются предоставить клиентам лучшие условия и высокий уровень услуг. Франчайзер будет активно помогать своим партнерам в открытии бизнеса, чтобы помочь им быстро вернуть все вложенные инвестиции и обеспечить стабильный доход.

предоставлено пресс-службой

«Основной принцип нашего предложения заключается в том, что мы не хотим просто зарабатывать на “сакральных” знаниях о фитнесе. Для нас взнос - это своеобразная плата за намерение, не более. Наоборот: на начальном этапе мы берем за франшизу небольшие деньги, которые тратим на маркетинг, исследования и проработку локации, абсолютно ничего не зарабатывая. Мы всегда очень тщательно оцениваем каждое место для открытия клуба: за 13 лет мы создали уникальную технологию оценки потенциальных проектов, и мы обещаем своим партнерам, что никогда не откроем франшизный клуб там, где не открыли бы свой», - комментирует Алексей Ковалев.

По данной программе франчайзи получит полный пакет по открытию, развитию и поддержке бренда: от бизнес-плана и аналитики до разработки дизайн-проекта и обучения персонала, а у наиболее успешных партнеров сети будет возможность в дальнейшем вырасти до мастера-франчайзи и владеть собственными крупными сетями франшизы ALEX FITNESS.

Стоит отметить, что последнее время на фоне кризиса российские потребители демонстрируют стремление к экономии при повышении требований к уровню сервиса. На этом фоне бизнес-концепция фитнес-клубов ALEX FITNESS – умеренная демократичная цена при высоком качестве услуг, современном оборудовании и профессиональном штате сотрудников – выглядит наиболее перспективной в ближайшие годы.

Справка о компании:

Холдинг «Алекс Фитнес» — это федеральная сеть фитнес-клубов, которая включает в себя клубы демократичного уровня ALEX FITNESS и сеть премиальных спортивных клубов OLYMP. Холдинг ведет свою историю с момента открытия первого клуба OLYMP в Санкт-Петербурге в 2005 году. Сегодня ALEX FITNESS и OLYMP — это более 70 современных клубов, расположенных в 28 крупнейших городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону, Белгороде, Краснодаре, Саратове, Перми, Челябинске,

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