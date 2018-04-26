Демонстранты подошли к зданию администрации премьера Армении

Колонна демонстрантов подошла к зданию администрации премьера Армении в Ереване, здание взято под охрану полицией, передает РИА новости. Демонстранты требуют избрания своего лидера Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны.

«Республиканская партия не имеет морального права выдвигать кандидата на пост премьера. Кандидат от народа — Никол Пашинян», - цитирует ТАСС заявление одного из лидеров оппозиции Давида Санасаряна.

К этому моменту сторонниками оппозиции все еще перекрыта дорога в аэропорт в Звартноц. По данным местных СМИ, оппозиционные шествия и акции гражданского неповиновения проходят в нескольких городах страны.