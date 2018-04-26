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Москва, 26.04.2018

Демонстранты подошли к зданию администрации премьера Армении

«Expert Online» 2018

Колонна демонстрантов подошла к зданию администрации премьера Армении в Ереване, здание взято под охрану полицией, передает РИА новости. Демонстранты требуют избрания своего лидера Никола Пашиняна на пост  премьер-министра страны.

«Республиканская партия не имеет морального права выдвигать кандидата на пост премьера. Кандидат от народа — Никол Пашинян»,  - цитирует ТАСС заявление одного из лидеров  оппозиции Давида Санасаряна.

К этому моменту сторонниками оппозиции все еще перекрыта дорога в аэропорт в Звартноц. По данным местных СМИ, оппозиционные шествия и акции гражданского неповиновения  проходят в нескольких городах страны.

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