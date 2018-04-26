Австрия активно закупает российский газ

С начала года поставки газа в Австрию «Газпромом» увеличились на 79,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании.

По итогам встречи главы «Газпрома» Алексея Миллера и главы австрийского диппредставительства в России Йоханнеса Айгнера сообщается, что объем поставок газа в Австрию достиг 4,2 млрд кубометров. Уточняется, что общий объем экспорта газа в дальнее зарубежье вырос за прошлый год на 8,4%, достигнув 194,4 млрд кубометров.

Миллер и Айгнер обсудили ход реализации проекта «Северный поток2» нашли положительным тот факт, что процедуры получения разрешений от стран-участниц идут по графику.

Ранее Алексей Миллер сообщил, что «Газпром» готов в случае необходимости увеличения экспорта газа для стран Евросоюза построить «Северный поток 3».