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Москва, 26.04.2018

Австрия активно закупает российский газ

«Expert Online» 2018

С начала года поставки газа в Австрию «Газпромом» увеличились на 79,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании.

По итогам встречи главы  «Газпрома» Алексея Миллера и главы австрийского диппредставительства в России Йоханнеса Айгнера сообщается, что объем поставок газа в Австрию достиг 4,2 млрд кубометров. Уточняется, что общий объем экспорта газа в дальнее зарубежье вырос за прошлый год на 8,4%, достигнув 194,4 млрд кубометров.

Миллер и Айгнер обсудили ход реализации проекта «Северный поток2» нашли положительным тот факт, что процедуры получения разрешений от стран-участниц идут по графику.

Ранее Алексей Миллер сообщил, что «Газпром» готов в случае необходимости увеличения экспорта газа для стран Евросоюза построить «Северный поток 3».

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