Инвесторы смели российские ОФЗ

На аукционе в среду Минфин продал облигации федерального займа на 30,1 млрд рублей, пишет Finanz. Спрос более чем втрое превысил предложение, причем по сравнению с предыдущей неделей оно было в 1,5 раза больше. Следующий аукцион состоится уж после праздников.

После ввода нового раунда антироссийских санкций иностранные инвесторы принялись распродавать отечественные инструменты, напоминает аналитик eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Однако после ослабления геополитической напряженности, в том числе, решения не вводить запрет на покупку государственного долга и намеков на возможное снятие ограничений с «Русала», часть игроков предпочла вернуться на рынок. В мае после паузы, спрос на госдолг вновь может оказаться высоким из-за образовавшегося дефицита предложения.

На волне массового закрытия позиций по российским бумагам стоимость ОФЗ опустилась до многомесячных минимумов, благодаря чему они оказались крайне привлекательными после нормализации международной обстановки, указывает Мащенко. В данный момент они отыграли часть потерь после недавнего падения: доходность десятилетних облигаций постепенно снижается и сейчас находится на уровне 7,24%. Таким образом, текущую ситуацию можно назвать вполне спокойной и она будет оставаться таковой до тех пор пока инвесторы не потеряют аппетит к риску вследствие новых геополитических рисков или ухудшения ситуации на мировых рынках.

Но вообще, указывает эксперт Международного финансового центра Николай Ширяев, Минфин с начала санкций серьезно поменял подход к внешнему долгу, а также к выпуску ОФЗ. К 2018 году сформировалась определенная база инвесторов, интересующихся внешним долгом России. Хорошие ставки, крепкая реальная экономика, низкий уровень госдолга и его комфортное обслуживание предоставляют возможность вложиться в ценные бумаги с низким риском, но хорошей премией из-за санкций. Россия всегда доказывала, что сможет выплатить долги, даже если они, к примеру, еще царские. С таким багажом основная часть инвесторов выкупает ОФЗ России в постоянном режиме, но в период санкций к ним добавились и новые участники, подверженные новостям и использующие колебания на рынках в спекулятивных целях. Именно они ослабили внимание к бумагам при борьбе США против «Русала» и они же, услышав о фундаментальных проблемах от его блокировки, вернулись на рынок и покупают ОФЗ, пока премия за риск не уменьшилась.

Что интересно, добавляет Николай Ширяев, спрос превысил предложение втрое, но Минфин не соблазнился и следовал своему плану размещения в 30,1 млрд. рублей. Это связано как с высокой стоимостью заимствования, так и с его возможном скором снижении. В любом случае, обслуживание госдолга не превысит отметку, определенную бюджетом, поэтому правительство спокойно отслеживает происходящее и всецело его одобряет. Такой планомерный подход, по мнению аналитика, должен привлечь дополнительно ещё вдвое больше инвесторов (еще больше нельзя, рынок имеет низкую емкость) уже в этом году, при снижении стоимости обслуживания долга на 1-3 %, что в свою очередь сэкономит бюджетные деньги на несколько десятков миллиардов рублей в год.