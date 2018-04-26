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Москва, 26.04.2018

«Карта интернационализации»: как реализовать потенциал глобальных бизнес-школ России и стран СНГ?

«Expert Online» 2018

Аналитический центр «Эксперт» (исследовательское подразделение Медиахолдинга «Эксперт») продолжает изучение тенденций и перспектив развития рынка бизнес-образования. Первые две волны ежегодного исследования (2016, 2017 годы) показали — рынок бизнес- образования России и стран СНГ имеет большой потенциал при условии реализации его участниками курса на интернационализацию. Именно на это сделан акцент в третьей волне проекта подготовки рейтинга глобальных бизнес-школ России и стран СНГ.  "Карта интернационализации бизнес-школ России и стран СНГ" — под таким названием в 2018 году выйдет очередное исследование в рамках проекта.

Сергей Кадочников, директор филиала НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге:

— В НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург принята стратегия всесторонней интернационализации, направленная как на создание интенсивной международной среды внутри кампуса, так и на усиление глобального присутствия Вышки. Тем самым петербургский кампус претендует на роль своеобразного международного «хаба» для Высшей школы экономики в целом. Создание международной среды внутри кампуса формируется через увеличение количества англоязычных программ и курсов (их доля  уже достигает 30%), реализацию программ двух дипломов с университетами мирового класса (среди них такие знаменитые университеты,  как Университетский Колледж Лондона, Мюнхенский университет имени Людвига Максимилиана, Университет Помпеу Фабра из Барселоны), а также усиление привлекательности кампуса для иностранных студентов, доля которых в кампусе за последние четыре года увеличилась в 9 раз.

Доказательством  резкого увеличения узнаваемости кампуса в мире является и его вхождение в ряд консорциумов и сетей, таких, например, как QTEM, в котором он наряду с факультетом бизнеса и менеджмента московской Вышки является единственным представителем России. В одном из таких консорциумов, посвященном совместной реализации инновационных бакалаврских программ по глобальной экономике и инновационной политике, кампус стал координатором и со-основателем вместе с Фуданским университетом (Шанхай), Университетским колледжем Лондона и Университетом Помпеу Фабра (Барселона)

Дмитрий Толмачев, директор Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ:

— Для Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ интернационализация является одним из ключевых инструментов для постоянного повышения качества образовательных программ и исследований. Мы также стремимся к тому, чтобы ВШЭМ УрФУ стала точкой притяжения ведущих мировых экспертов в российских регионах. Существенное увеличение числа иностранных студентов, преподавателей, дисциплин на английском языке, организация глобальных мероприятий ведет к созданию мультикультурной среды и достижению нашими образовательными и научными продуктами мирового уровня. Серьёзный упор делается на международные аккредитации: в 2015 году было подтверждено соответствие программы бакалавриата «Мировая экономика и международный бизнес» международным стандартам, и программа получила аккредитацию EPAS Европейского фонда развития менеджмента (EFMD). Трек «Международный финансовый менеджмент» нашей магистерской программы получил аккредитацию Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA) – всемирной профессиональной ассоциации в области финансов и аудита.

Важной составляющей внешней экспертизы является регулярная работа Международного академического совета ВШЭМ и развитие программ двух дипломов с ведущими мировыми университетами. С осени 2018 года мы запускаем сразу несколько программ двух дипломов на уровне бакалавриата и магистратуры с аккредитованными бизнес-школами, включая программу на уровне бакалавриата с обладателем «тройной короны» аккредитаций бизнес-школой KEDGE. Программа позволит нашим студентам пройти обучение и стажировку в компании во Франции.

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