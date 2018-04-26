Китайские компании уже больше десятилетия, пользуясь огромными финансовыми возможностями и господдержкой, скупают все, что представляет хотя бы какой-нибудь интерес. Пекин проявляет интерес ко всем континентам, включая, конечно же, Европу.

Агентство деловой информации Bloomberg провело глубокий аудит китайского присутствия в Старом Свете за последние десять лет. В общей сложности инвестиции КНР в Европу составили в 2008-18 гг. как минимум 318 млрд долларов. Судить о том, много это или мало, можно по следующим цифрам: активность китайского бизнеса в этот же промежуток времени, например, в США была на 45% ниже.

Активность Пекина вызывает беспокойство Брюсселя и входящих в ЕС стран. Европейские лидеры, включая канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, призывают выработать единую стратегию для отражения постоянно нарастающего наступления Поднебесной. К китайской экспансии относятся настороженно все европейцы, хотя на периферии призывы Берлина, Парижа и Брюсселя о бдительности встречают довольно прохладный прием.

Проанализировав данные по 678 уже законченным или еще находящимся в процессе выполнения сделкам в 30 европейских странах в 2008-18 гг., Bloomberg пришел к выводу, что несмотря на призывы Берлина тщательно проверять каждую сделку и в случае необходимости немедленно ставить непреодолимый заслон Германия уступает по числу соглашений с китайскими компаниями, заключенных за последнее десятилетие, да и то чисто символически лишь Великобритании, которая через год должна окончательно покинуть Евросоюз. Немецкие компании в 2008-18 гг. заключили с китайскими партнерами 225 сделок на общую сумму 20,33 млрд долларов, а британские – 227. Правда, у британского бизнеса значительно больше объем сделок – 70,6 млрд долларов. Существенно разнятся по размерам и самые крупные сделки: в Великобритании это приобретение компанией Aluminum Corp. of China крупного пакета акций Rio Tinto на 14,1 млрд долларов (2008), а в Германии – покупка Midea Group немецкой фирмы KUKA за 4 млрд долларов (2016). На третьем месте по числу сделок – Франция с 89 соглашениями на общую сумму 13,47 млрд долларов. Франции совсем немного уступает Италия – 85 сделок, 31,29 млрд долларов. Всего же более половины китайских инвестиций приходятся на пять крупнейших экономик Старого Света.

Активнее всего китайские бизнесмены вели себя в Старом Свете в 2016 году. В том году, например, была объявлена крупнейшая сделка: ChemChina объявила о приобретении швейцарского производителя удобрений Syngenta AG за 46,3 млрд долларов. Всего же за 10 лет китайские компании потратили на приобретение европейских компаний 255 млрд долларов. При этом китайцы приобрели приблизительно 360 европейских фирм, включая такие крупные, как итальянского изготовителя шин Pirelli или ирландскую компанию по сдаче в аренду самолетов Avolon. Кроме этого, китайский бизнес частично или полностью владеет в Старом Свете как минимум 4 аэропортами, 6 морскими портами, ветряными электростанциями не менее чем в 9 странах и 13 футбольными клубами.

Больше всего китайских активов в Лондоне, где компаниям из Поднебесной принадлежат в главном финансовом районе – Сити больше десятка высотных офисных зданий.

Что касается отраслей экономики, пользующихся наибольшим вниманием китайских бизнесменов, то здесь с большим отрывом лидирует химическая промышленность, на которую в 2008-18 гг. пришлись 48,8 млрд долларов. 25,9 млрд. долларов было вложено в традиционную энергетику и 23,9 млрд – в недвижимость. Европейская финансовая система привлекает китайцев менее сильно и находится лишь на седьмом месте. В банки и финансовые организации Старого Света бизнес КНР вложил 14,3 млрд долларов.

Деньги в Европу вкладывали в 2008-18 гг. более 670 китайских компаний, включая Гонконг. Из них около сотни полностью или частично принадлежат государству. На их долю пришлись 162 млрд долларов (63%). 8 из 10 наиболее активных покупателей в Старом Свете принадлежат государству (China Investment Corp. – 24,2 млрд долларов, Aluminum Corp. of China – 14,1 и Silk Road Fund Co. – 10,5). Еще не менее 30 китайских компаний, покупавших активы в Европе, принадлежат провинциальным или уездным властям.

В заключении авторы исследования сообщают, что китайские компании продолжают активно интересоваться европейскими активами. В их планах немало сделок, о которых еще не объявлено официально. Это и строительство атомных реакторов в Румынии и Болгарии, и покупка в Хорватии контейнерного терминала, и строительство порта в Швеции и железной дороги между Белградом и Будапештом, и поглощение чешского автопроизводителя Skoda, и многое другое.