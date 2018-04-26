В пятницу в США прибывает с однодневным официальным визитом федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. В то время, как приезжавший на три дня французский президент Эммануэль Макрон пытался уговорить Дональда Трампа не выходить из соглашения по ядерной программе Ирана, главной темой переговоров между Трампом и Меркель, сообщил накануне отлета канцлера высокопоставленный чиновник правительства Германии, скорее всего будет торговля. В первую очередь, конечно, лидеры ФРГ и США будут обсуждать американские пошлины на сталь и алюминий, в том числе и из Европы, которые вступают в действие 1 мая. Именно в первый день последнего весеннего месяца истекает срок действия отсрочки на американские тарифы для Старого Света, включая и продукцию первой европейской экономики.

Поскольку в роли просительницы будет Ангела Меркель, то Дональд Трамп, не исключают в Берлине, может попытаться разыграть «газовую» карту. Речь идет, конечно же, о строительстве по дну Балтийского моря второй очереди газопровода «Северный поток», который в США, так трогательно радеющих об энергетической безопасности Европы, считают очень большой угрозой Старому Свету.

Германия в отличие от восточноевропейских соседей России всегда поддерживала идею строительства «Северного потока 2». Месяц назад Берлин выдал окончательное разрешение на строительство газопровода на немецкой территории, но явно в преддверии поездки в Вашингтон канцлер Меркель неожиданно сделала непривычно жесткое для руководства Германии заявление. После встречи с президентом Украины Петром Порошенко она подчеркнула, что строительство и работа второй линии газопровода «Северный поток 2» невозможны без учета интересов Украины. Ангела Меркель, всегда защищавшая проект, подчеркнула, что вопрос не только экономический, но и политический.

Несмотря на неожиданно осторожное высказывание Ангелы Меркель, явно предназначенное для американских союзников, отношение к «Северному потоку 2» в Германии не изменилось. Немцы, включая членов правительства, продолжают защищать проект, утверждая, что он не усилит зависимость Германии от России в сфере энергетики. Позицию Меркель на переговорах с Трампом пояснили в правительстве ФРГ.

«Наш анализ показывает, что он (Северный поток 2) не сделает нас более зависимыми от России,- приводит Reuters слова одного из двух высокопоставленных чиновников, с которыми беседовал корреспондент агентства в Берлине.- Россия – очень надежный партнер».

Чиновник, имя которого Reuters не называет, явно для успокоения Киева, который боится потерять деньги от транзита российского газа через свою территорию, добавил, что Германия пытается помочь найти иностранных инвесторов для строительства инфраструктуры.

При этом другой высокопоставленный источник в ведомстве канцлера ФРГ, как сообщает РИА Новости, пояснил, что привлечение иностранных инвесторов будет зависеть от привлекательности вложений. Германия намерена плотно сотрудничать в этом вопросе с ЕС, добавил источник.