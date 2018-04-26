Нефть дорожает из-за возможных санкций против Ирана

Мировые цены на нефть сегодня 26 апреля продолжают умеренный рост на новостях о возможном введении санкций США против Ирана из-за ядерной сделки, сообщает Прайм.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил об этом после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

По состоянию на 14.34 по московскому времени стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,82%, достигнув цены в 74,62 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,69%, до 68,52 доллара за баррель.

Напомним, соглашение об урегулировании многолетней проблемы иранского атома было подписано в 2015 году Россией, США, Британией, Китаем, Францией и Германией. Был принят СВПД, снимающий с Ирана санкции со стороны ЕС, США и ООН. Однако Трамп неоднократно заявлял, что эта сделка перестала устраивать США и в случае, если в нее не будут внесены необходимые дополнения, американская сторона выйдет из нее. Данный факт угрожает новыми санкциями против Ирана.