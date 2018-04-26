OPPO презентовала в России новый смартфон F7 на базе искусственного интеллекта

С умной технологией AI SelfieTune 2.0 смартфон F7 станет вашим персональным стилистом. Полноэкранный дисплей диагональю 6,23 дюйма с возможностью закрепления приложений в «Мультизадачной панели»

Компания OPPO официально представила свой новый смартфон OPPO F7, который уже 27 апреля поступит в продажу в России. Модель стала развитием линейки F, Селфи Эксперт. В F7 применена усовершенствованная AI-технология для создания селфи снимков, а также внедрено множество функциональных фишек на базе искусственного интеллекта. В сочетании с полноэкранным форматом дисплея и усовершенствованным режимом многозадачности, опыт пользования смартфоном выходит на принципиально новый уровень. Модель F7 будет доступна в розничных магазинах сетей МВидео, Мегафон, Связной, а также фирменном онлайн магазине OPPO. Первые покупатели F7 получат в подарок портативную Bluetooth-колонку[1]. Цена устройства составит 22 990 рублей.

«Для создания передовой продукции, OPPO активно инвестирует не только в собственный R&D, но и в партнерства с лидерами индустрии. Мы прилагаем много усилий для того, чтобы наши клиенты получали только самые лучшие девайсы. Мы искренне надеемся, что инновационные технологии и высочайшее качество нового OPPO F7 будут по достоинству оценены российским потребителем», – прокомментировал запуск Винсент Лиу, вице президент OPPO в России.

предоставлено пресс-службой компании OPPO

Камера 25МП и аппаратный HDR сенсор

F7 оснащен фронтальной камерой на 25МП с встроенным HDR-сенсором. Аппаратный HDR работает в широком диапазоне, за счет чего вне зависимости от уровня освещения, на солнце или в тени, изображения получаются более детализированными, яркими, с расширенной цветовой гаммой. Их качество сопоставимо с уровнем снимков, сделанных на цифровую фотокамеру.

AI SelfieTune 2.0 – ваш персональный стилист

Впервые надстройки на базе искусственного интеллекта появилась у OPPO в модели F5. В модели OPPO F7 реализовано второе, существенно улучшенное, поколение технологии SelfieTune – AI SelfieTune 2.0. К достоинствам новой версии относится более точное распознавание лиц, а также улучшенные возможности индивидуальной обработки снимков в зависимости от пола и возраста людей на них. Кроме того смартфон запоминает предпочтения пользователя в обработке фотографий, а встроенные AR-эффекты сделают селфи еще более увлекательным занятием.

предоставлено пресс-службой компании OPPO

Технология AI SelfieTune 2.0 распознает и делает улучшения по 296 опорным точкам на лице, что на 20% больше, чем в версии первого поколения. Возраст, пол, оттенок и тип кожи определяются гораздо точнее, соответствующие изменения изображения выглядят еще более естественными. На групповых фотографиях технология сможет определить и произвести индивидуальные улучшения для 4 лиц на одном снимке.

AI запоминает предпочтения по обработке фотографий, основываясь на самых частых вариантах, которые вы используете, а затем автоматически применяет похожую обработку на новых фото. Поэтому в следующий раз, когда вы сделаете селфи и захотите получить, например, идеальный тон кожи, создать необычную форму глаз или привнести другие изменения, F7 будет точно знать, что делать.

Полноэкранный дисплей формата 19:9

Full HD+ экран модели F7 обладает разрешением 2280x1080, размером 6,23 дюйма и соотношением сторон 19:9.

[1] Количество ограниченно