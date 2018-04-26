Особенности выбора сервиса коллтрекинга: основные критерии

Согласно статистике в 90 % случаях звонок используется пользователями, в качестве канала обращения. Оставшиеся же 10 % приходятся на заявки и общение в чатах. Именно такие данные были получены в результате исследования более трех сотен сайтов.

Для повышения эффективности маркетинга используется такая технология, как коллтрекинг. Но чем же она полезна?

В первую очередь коллтрекинг позволяет считать количество звонков и проводить анализ эффективности рекламы, причем, вплоть до запроса. Также, интегрируясь с СРМ и аналитическими системами, он формирует данные о том, насколько качественно работает колл-центр. Кроме того с помощью данной технологии можно увеличить число обращений на интернет ресурсе, проанализировать ценность клиента и рассчитать показатели возврата вложений в маркетинг.

Особенности выбора коллтрекинга

В любой крупной компании есть большой маркетинговый отдел, в котором трудятся интернет-маркетологи, досконально разбирающиеся в нюансах работы различных сервисов. В небольших фирмах зачастую обязанности по подбору коллтрекинга ложатся на плечи руководителя, не имеющего глубоких знаний в данной области. На этот случай мы и постарались создать максимально понятный check-list, который поможет облегчить проблему выбора.

Технология коллтрекинг не самодостаточна, результативность ее работы напрямую зависит от качества связи. То есть, если звонки теряются, анализ их результатов будет ошибочным. Чтобы этого избежать, рекомендуем и связь, и коллтрекинг заказывать у одной и той же компании. Для полноты картины и получения точной информации коллтрекинг должен быть интегрирован с другими аналитическими сервисами. Отдавайте преимущество системе, имеющей собственные интегрированные каналы связи, такие как чат, лидогенератор либо же обратный звонок. Это позволит увеличить конверсию практически в половину. Чтобы получать максимально полные данные по продажам и оперативно сопоставлять их с источником обращения, система коллтрекинга должна быть интегрирована с СРМ-системой компании. Обращайте внимание на информацию, указанную в отчетах, они обязательно должны содержать данные о рекламном источнике (лидогенератор, заявка, чат, обратный звонок или звонок). Так вы будете знать, что данные, приходящие из разных каналов коммуникации сопоставляются на дубли, а значит, они наиболее достоверные. Еще одна немаловажная характеристика хорошего сервиса – прозрачный алгоритм работы, удобная настройка и возможность самостоятельно управлять стоимостью услуг.

Критерии, влияющие на стоимость коллтрекинга

Базовая цена сервиса включает в себя оплату за выбранный тарифный план и стоимость самих номеров. Если компания, предоставляющая коллтрекинг еще и является оператором связи, то дополнительно необходимо будет учесть затраты на услуги телефонии. Но чаще всего это отдельная, индивидуально настраиваемая опция, которая не только позволяет значительно повысить качество связи, но и уменьшить процент потерянных звонков. В зависимости от компании, коллтрекинг цены могут разниться, поэтому уделяйте особое внимание сочетанию цены-качества сервиса. Крупные компании, работающие на рынке не один год смогут предложить вам на выбор купить номер 495, 499, 812 или любые другие региональные номера.

Есть и другие факторы, оказывающие влияние на стоимость коллтрекинга, это:

вид сервиса (динамический или статический);

посещаемость сайта;

дополнительные функции.

Кроме того, существует несколько критериев, позволяющих менять стоимость коллтрекинга:

Период резервирования номера. Для сегментов рынка, имеющих длительный цикл продаж, непродолжительное время резервирования номера может привести к тому, что полученные данные будут не совсем точными. Таким компаниям необходима функция индивидуальной настройки временного промежутка. Клиентам же, имеющим короткий цикл продаж, будет вполне достаточно базовых 30-ти дней. Предоставление дополнительных бесплатных номеров. Дополнительные номера могут предоставляться на безоплатной основе только лишь в том случае, если число пользователей растет, но трафик при этом не увеличивается. Как правило, происходит такое не слишком часто. Но тут важно учитывать тот факт, что клиент сам должен решать, нужны ему дополнительные номера или нет. Их подключение не должно происходить на принудительной основе. Стоимость подключения. Этот момент может оказаться очень спорным, так как некоторые сервисы не скрывают от своих клиентов реальных цифр, а некоторые пытаются их завуалировать. Если вы видите спорную сумму и не понимаете, из каких составляющих она складывается, стоит задуматься о необходимости такого партнерства.

Цель любого сервиса – облегчить работу клиента и коллтрекинг – не исключение. Поэтому очень важно подобрать максимально нужный функционал и разобраться в технологиях его работы. Не обязательно сразу полноценно внедрять его на всем предприятии, можно для начала провести тестирование на нескольких сотрудниках. И уже по итогу их работы принять решение о прозрачности данного сервиса и его необходимости вашей компании. Стоит отметить, что в сфере услуг среди клиентов большой популярностью пользуется звонки на телефон 800, т.к. операторы всех регионов России не взымают платы за исходящие вызовы на данный номер. Именно поэтому при его использовании увеличивается количество обращений в компанию.