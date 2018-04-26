Пентагон отказался от собственных ракет

Пентагон не признал сбитые в Сирии «умные» томагавки в показанных в Москве Минобороной России обломках, назвав их «дымовой завесой российской пропаганды». С подобным заявлением на телеканале CNBC выступил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон.

«Это еще один пример российской кампании по дезинформации с целью отвлечь внимание от их моральной причастности к жестоким преступлениям режима Асада и массовой гибели мирных жителей в западной части Сирии», — цитирует РБК слова Пахона, который также заявил, что все утверждения российской стороны о «целевых показателях США» являются «абсурдными».

Представитель Пентагона также не усмотрел доказательств в обломках ракет, заявив, что все заявления государственных СМИ России голословны.

Напомним, по заявлениям российского министерства обороны, из 103, выпущенных по Сирии ракет в ходе атаки западной коалиции 14 апреля, 71 была перехвачена сирийскими ПВО. Позже военные САР передали неразорвавшиеся американские ракеты России.

Власти США не соглашаются с оценками российских военных. Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что все выпущенные по Сирии ракеты достигли своих целей.