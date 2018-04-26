Россия направила в Сирию дополнительные средства ПВО

Россия отправила в Сирию дополнительную партию зенитных ракетных комплексов «Панцирь», сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на военно-дипломатический источник.

Уточняется, что дополнительные средства ПВО были направлены на прошлой неделе в сирийскийгород Тартус, где базируется база ВМФ России.

Источник издания выдвинул предположение о том, что посол Сирии в России Рияд Халлад, который рассказал 25 апреля о поставке в САР комплексов С-300, имел в виду ЗРК «Панцирь». Дипломат также сообщал, что С-300 были введены в строй в стране месяц назад. Позже военно-дипломатические источники «Интерфакса» и ТАСС опровергли это сообщение.

Напомним, категорически против поставок в Сирию С-300 выступает Израиль, который пообещал уничтожить сирийские С-300, если они будут нести угрозу военной авиации страны.