«Русал» может лишиться актива на Ямайке

По заявлению министра горнодобывающей промышленности Ямайки Роберт Монтегю, власти государства могут лишить «Русал» контроля над компанией West Indies Alumina Company (Windalco) из-за возможных осложнений, которые могут возникнуть из-за санкций США против компании. Об этом сообщает The Gleaner.

Чиновник подчеркнул, что операции с компанией будут усложняться «несмотря на желание «Русала» продолжить работу на Ямайке в прежнем режиме».

«Особенно если «Русал» откажется снижать свою долю в предприятии и соблюдать ограничения, связанные с санкциями», – цитирует Монтегю РИА Новости.

Министр предложил выкупать акции компании сотрудникам, таким образом, предполагается изменить состав акционеров Windalco на работников и местных инвесторов. Контрольный пакет акций предлагается передать правительству Ямайки.

При этом, министр отметил, что его государство выступает за смягчение санкций против «Русала» со стороны США.

Напомним, контрольный пакет над Windalco «Русал» получил в 2014 году. Комплекс состоит из глиноземных заводов Ewarton Works и Kirkvine Works, а также бокситовых рудников и торгового порта Esquivel.